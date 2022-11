Un contributo anticipo spese da 1.500 euro per l’allestimento di illuminazioni, addobbi natalizi ed eventi nei quartieri

Un contributo anticipo spese da 1.500 euro per l’allestimento di illuminazioni, apre lunedì il bando per il sostegno dell’attività dei Civ-Centri integrati di via e dei Consorzi di gestione dei mercati coperti comunali per l’allestimento delle luminarie e degli addobbi natalizi nei quartieri genovesi.

Con un budget complessivo di 200.000 euro, i Civ e i Consorzi, che presentino un progetto di allestimento, potranno accedere al contributo, che prevede anche un anticipo di spesa – 1.500 euro per Civ e 1.000 euro per Consorzi mercatali – a parziale o totale copertura della cifra sostenuta per l’attività. I residui, non allocati, saranno messi a gara per coprire tutte le spese sostenute.

«Abbiamo implementato di 40.000 euro il plafond disponibile, circa il 25% in più rispetto allo scorso anno, consapevoli soprattutto della particolare congiuntura economica attuale e per la ricerca di installazioni anche elettriche che consentano la riduzione dei consumi – spiega l’assessore al Commercio e alle Tradizioni Paola Bordilli – quest’anno Genova sarà la Capitale europea del Natale ed è un motivo in più per rendere la nostra città, in tutte le delegazioni, viva e animata dall’atmosfera natalizia.

Dal 2017, quando per la prima volta abbiamo lanciato questo bando, abbiamo implementato dell’85% il fondo disponibile per andare incontro a tutte le richieste e rendere sempre più bella la nostra città per le festività, con ricadute positive per il territorio e il tessuto economico locale: i contributi potranno essere ricevuti da Civ e Consorzi mercatali a copertura della spesa sostenuta al 100% anche per eventi organizzati sul proprio territorio con l’obiettivo di dare occasione di intrattenimento nelle piazze e nelle strade dei nostri quartieri.

Ringrazio tutti i commercianti che, attraverso i consorzi hanno sempre aiutato a far sentire in città l’atmosfera natalizia nel corso degli anni e di cui da sei anni ne riconosciamo, come amministrazione, con questi bandi, l’importanza».

Il bando sarà disponibile sulla sezione http://www.comune.genova.it/content/gare-dappalto-e-bandi-di-gara dalle 16 di lunedì 14 novembre.