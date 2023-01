“Un bosco… Felice”: un libro bello e “buono”

Francesco Viscardi è “storico” frequentatore di San Giacomo di Roburent e dal suo amore per le vallate del Monregalese nasce “Un bosco… Felice”. Un bellissimo libro che sta riscuotendo grande successo (già esaurita la prima stampa) e che ha una bellissima finalità.

“Tutto nasce dal Concorso letterario nazionale <La quercia del Myr>”, racconta Francesco. “Sono arrivato secondo e da lì ho deciso da dare forma a questa idea, questa passione”.

Il castagno Felice racconta varie storie e aneddoti di una bella valle del cuneese, aiutato da parecchi animali del bosco, in tutte le stagioni dell’anno.

Il racconto porta il lettore a immergersi nella natura e a volere bene a quanto abbiamo intorno, in modo divertente.

Il libro (in ristampa) è in vendita a 10€ e l’intero ricavato sarà devoluto alla realizzazione del Parco Felice, che sorgerà all’interno dell’Abbraccio di Don Orione a Genova, casa per bambini in attesa di adozione.

La casa accoglie bimbi dai sei mesi ai 5 anni, accuditi H24 da personale qualificato, che in primavera potranno giocare in un’area all’aperto realizzata apposta per loro, con scivolo, altalene, casette e vari giochi in legno.

Per informazioni e prenotazioni del libro contattare l’indirizzo email associazioneimmagina20@gmail.com