Udinese-Genoa: probabili formazioni, analisi del match e dove vederla in TV

Udinese e Genoa arrivano alla sfida di lunedì alle 18 con la necessità di rilanciarsi dopo l’eliminazione negli ottavi di Coppa Italia rispettivamente contro Juventus e Atalanta. Al Bluenergy Stadium si gioca un match che pesa tanto per entrambe, sia per la classifica sia per il momento psicologico. I friulani di Kosta Runjaic, reduci dall’importante vittoria per 2-0 sul Parma, hanno la possibilità di compiere un balzo significativo: un successo permetterebbe loro di superare Lazio, Cremonese e Sassuolo, salendo a 21 punti e portandosi a due lunghezze dalla Juventus settima in classifica.

Il Genoa, dal canto suo, ha ritrovato stabilità dopo settimane difficili. L’esonero di Patrick Vieira ha segnato una svolta e, sotto la guida del duo Criscito-Murgita prima e di Daniele De Rossi poi, il Grifone ha messo insieme quattro risultati utili consecutivi. La vittoria nel finale al Mapei Stadium contro il Sassuolo ha dato slancio, mentre i pareggi pirotecnici con Fiorentina e Cagliari hanno confermato la crescita offensiva. Il ritorno al successo a Marassi contro l’Hellas Verona ha ulteriormente consolidato la fiducia, con la squadra capace di ribaltare un risultato che sembrava compromesso.

Le probabili scelte di Runjaic e De Rossi

Nell’Udinese, Runjaic deve ancora rinunciare a Kamara e conferma Zemura sulla corsia sinistra. In avanti torna la coppia Davis-Zaniolo, già protagonista nelle ultime uscite. L’identità della squadra passa soprattutto dalla solidità difensiva e dalle accelerazioni dei suoi attaccanti, elementi cruciali per affrontare un Genoa in crescita.

Dall’altra parte, De Rossi punta su Vitinha e Colombo per dare continuità ai progressi mostrati nell’ultimo mese. L’allenatore ha portato energia e idee chiare, incidendo sull’atteggiamento della squadra e sulla qualità del possesso palla. La fase offensiva rossoblù appare più fluida e imprevedibile, mentre restano da consolidare alcuni meccanismi difensivi dopo i gol subiti nelle ultime gare.

Udinese-Genoa: diretta TV e streaming

Udinese-Genoa, valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A, si gioca alle ore 18 al Bluenergy Stadium di Udine. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e sul canale Sky Zona DAZN (214), disponibile per gli abbonati.

Le probabili formazioni di Udinese-Genoa

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Lovric, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Palma, Kristensen, Goglichidze, Ehizibue, Zarraga, Miller, Rui Modesto, Piotrowski, Bravo, Gueye, Bayo, Buksa.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Aaron Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi. A disposizione: Sommariva, Lysionok, Celik, Ekhator, Otoa, Masini, Ellertsson, Onana, Carboni, Sabelli, Fini, Stanciu, Messias, Cuenca, Ekuban, Venturino, Cornet.

ARBITRO: Maresca di Napoli. ASSISTENTI: C. Rossi-Ceolin. IV UFFICIALE: Galipò. VAR: Maggioni. ASS. VAR: Marinelli.

