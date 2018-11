Ucraino trovato con hashish a Villa Scassi: arrestato dalla polizia

I poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno arrestato ieri sera un 21enne ucraino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Mentre stavano effettuando una pattuglia appiedata all’interno dei giardini di Villa Scassi, luogo segnalato come zona di spaccio e consumo di droga, hanno controllato due giovani, uno dei quali, pensando di non essere visto, ha fatto cadere dalla tasca posteriore dei pantaloni un piccolo astuccio che, una volta recuperato, ha permesso il rinvenimento di 13 grammi di hashish suddiviso in dosi già pronte per la vendita.

Nel domicilio del giovane sono state recuperate altre 14 dosi della stessa sostanza e un pezzo più grosso ancora da tagliare oltre che materiale per il confezionamento.

In totale si è proceduto al sequestro di 45 grammi di hashish.

L’uomo, incensurato e in regola sul territorio nazionale, sarà processato per direttissima.