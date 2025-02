Ucraina: fiaccolata per la pace a Genova domenica 23 febbraio

Domenica 23 febbraio, a Genova, si terrà una fiaccolata per la pace in segno di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, a tre anni dall’inizio del conflitto. L’evento è organizzato dal Comune di Genova insieme alla Comunità Ucraina a Genova e sarà aperto a tutta la cittadinanza.

La partenza della fiaccolata è prevista per le 17:30 dal Ponte Monumentale di via XX Settembre, nei pressi dell’Abbazia di Santo Stefano. Il corteo proseguirà fino a Piazza Matteotti, dove si terrà un momento di raccoglimento e condivisione, coinvolgendo non solo i partecipanti, ma anche le istituzioni locali.

Per rafforzare il messaggio di solidarietà e pace, sul ledwall di Regione Liguria saranno proiettate immagini significative selezionate dalla Comunità Ucraina. Inoltre, la fontana di Piazza De Ferrari sarà illuminata con i colori della bandiera ucraina, creando un suggestivo effetto visivo in omaggio alla comunità ucraina e al desiderio di pace.

Questa fiaccolata per la pace rappresenta un’occasione importante per esprimere vicinanza e solidarietà verso il popolo ucraino, invitando la cittadinanza a partecipare e a riflettere sull’importanza della pace e del dialogo internazionale.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube