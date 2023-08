UCI Cinemas Mercoledì 30 Agosto 2023 appuntamento con la rassegna FILM IN ENGLISH DELLA SETTIMANA: Oppenheimer

Ogni mercoledì in 40 multisale UCI Cinemas torna l’appuntamento con Film in English, la rassegna dedicata alla proiezione dei film in lingua originale.

Mercoledì 30 agosto sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano Oppenheimer, il film scritto e diretto da Christopher Nolan e distribuito nelle sale da Universal Pictures.

Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “Kitty” Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica.

La candidata all’Oscar® Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence.

Oppenheimer vede nel cast il vincitore dell’Oscar Rami Malek e questo film vede Nolan riunirsi con l’attore, scrittore e regista otto volte candidato all’Oscar Kenneth Branagh.