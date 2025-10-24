Uccise uomo al suo Paese: egiziano arrestato a Savona. Sarà estradato

I responsabili della Questura di Savona oggi hanno comunicato di avere arrestato un uomo di origini egiziane e con passaporto austriaco, in quanto ricercato perché colpito da mandato di arresto internazionale per omicidio.

I poliziotti della Squadra Mobile lo hanno individuato e arrestato, ai fini dell’estradizione verso l’Egitto, poiché destinatario di ordine di esecuzione pena a cinque anni di reclusione, emesso dai giudici di un tribunale egiziano per il reato di omicidio.

I fatti per i quali si procede risalgono a molti anni fa, nel Paese nordafricano, quando l’arrestato assieme a suo padre, per una disputa relativa a un terreno, avrebbero sparato al contendente che si trovava a passare davanti a casa loro per poi darsi irreperibili.

Pertanto, il ricercato e suo padre sono stati condannati a cinque anni di reclusione per aggressione con esito mortale.

Gli investigatori della Squadra Mobile si erano già attivati per le ricerche del Red Notice Interpol, nei giorni scorsi, a seguito di ‘Alert Alloggiati’ presso la struttura ricettiva della riviera savonese dalla quale, al momento del controllo, il ricercato e i suoi compagni di viaggio erano già partiti per la Spagna.

Le indagini svolte hanno permesso di apprendere che l’egiziano sarebbe ritornato in Italia il 20 ottobre e avrebbe passato la notte presso la struttura ricettiva dove è stato rintracciato.

Al termine delle formalità, l’arrestato è stato preso e trasferito nel carcere di Genova Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le procedure relative all’estradizione.