Uccide l’ex compagna a coltellate, fugge e si costituisce alla Spezia

Omicidio nella villa di via Genova alla Spezia

Una tragica vicenda si è consumata questa mattina a La Spezia, dove una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal suo ex compagno all’interno di una villa in via Genova.

Stava lavorando come collaboratrice domestica quando il 57enne è entrato e l’ha colpita al fianco per tre volte. Sul posto è sopraggiunto un testimone, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

I tentativi di soccorso e la fuga dell’assassino

I soccorritori del 118 hanno tentato più volte di rianimare la donna, purtroppo senza successo. Dopo l’aggressione, l’uomo ha abbandonato la scena e si è dato alla fuga, gettando via il coltello utilizzato per il delitto.

L’uomo si è costituito ai carabinieri di Ceparana

Circa un’ora dopo l’omicidio, l’ex compagno si è recato spontaneamente alla stazione dei carabinieri di Ceparana, dove si trova attualmente in attesa dell’interrogatorio del magistrato di turno.

Un tragico femminicidio che riaccende le luci su una piaga sociale

Questo episodio di violenza si aggiunge purtroppo al lungo elenco di femminicidi nel nostro Paese. La vicenda richiama ancora una volta l’importanza di rafforzare le tutele per le donne e prevenire gli atti di violenza domestica.

Il commento dell’assessore Ferro

“L’ennesima aggressione che oggi ha colpito una donna che stava svolgendo il suo lavoro ci addolora profondamente e ci richiama alla responsabilità di non abbassare mai la guardia. Alla famiglia della vittima esprimo, a nome mio e della Regione Liguria, il più sincero cordoglio”. Lo ha dichiarato l’assessore alle pari opportunità Simona Ferro.

