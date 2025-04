Ubriaco tenta di rubare bevande alcoliche in un minimarket: arrestato

E’ successo alle 9.30 in via Buranello

La Polizia di Genova ha arrestato un rumeno di 42anni per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per tentata rapina, violenza o minaccia e oltraggio.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Cornigliano si sono recati in un minimarket in via Buranello poiché il 42enne, in forte stato di ubriachezza, aveva tentato di rubare alcune bevande alcoliche colpendo il proprietario, che lo aveva esortato a non farlo, con un pugno al volto.

All’arrivo delle volanti, l’uomo si è posto subito con fare aggressivo nei confronti degli agenti, minacciandoli con parole forti e tentando di aggredirli e morderli anche durante il trasporto il Questura.

Al termine della stesura degli atti è stato arrestato, in attesa del rito per direttissima di questa mattina.

Resta salva la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.