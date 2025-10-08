TWOW main partner del BiG – Brief in Genova 2025: dieci anni e una nuova era della comunicazione

TWOW festeggia 10 anni e rafforza il legame con Genova

Nel 2025 l’agenzia TWOW, riferimento nazionale nel digital marketing e rara realtà italiana certificata Google Premier Partner e Meta Business Partner, celebra il suo decimo anniversario con una partnership strategica: è main partner della sesta edizione di BiG – Brief in Genova, il festival dedicato alla comunicazione, alla creatività e al marketing digitale che si terrà dal 8 al 10 ottobre 2025. Dopo aver presentato la sua nuova brand identity e la tagline SEE BEYOND, TWOW punta a consolidare la propria posizione e a valorizzare le connessioni con la città che l’ha vista nascere.

Numeri e riconoscimenti dell’agenzia

TWOW è cresciuta rapidamente: nel 2024 ha registrato ricavi per 2.475.000 euro, segnando un +26 % rispetto all’anno precedente, e un EBITDA al 18,13 %, più che raddoppiato rispetto al 2023 (+159 %). L’agenzia è tra le poche in Italia con la certificazione Google Premier Partner e Meta Business Partner, oltre a detenere la certificazione di parità di genere UNI/PdR 125:2022.

Il festival BiG 2025: temi, sedi e novità

Organizzato da URKA aps con il patrocinio della Regione Liguria e dell’Università di Genova, BIG 2025 si svolgerà tra Villa Durazzo Bombrini e la sede TWOW in via Lomellini. Il tema scelto quest’anno è “Nutrirsi di ALTRO”, una critica all’omologazione comunicativa dominante e un invito alla contaminazione creativo-cognitiva.

A partire da mercoledì 8 ottobre, la sede di TWOW ospiterà l’apertura ufficiale con talk e networking. I restanti giorni saranno dedicati a workshop, panel, contest e momenti di confronto con protagonisti del settore.

Il programma TWOW al festival

Mercoledì 8 : apertura nella sede TWOW con discorsi ufficiali e il talk “Oltre la ricetta del day by day: come guidare un team tra tool, visione e confini che si spostano” .

: apertura nella sede TWOW con discorsi ufficiali e il talk . Venerdì 10 : nel suggestivo contesto di Villa Bombrini, il talk “Brand Beyond Business: strategia, creatività e impatto oltre le vendite” , a cura di Emanuela Genovesi, illustrerà il rebranding dell’agenzia e le strategie di brand awareness in corso. In parallelo, Paolo Ratto terrà il talk “Strategie, creatività e AI: cosa mettiamo davvero nel piatto del marketing” , rivisitando “15 anni di advertising” con uno sguardo critico.

: nel suggestivo contesto di Villa Bombrini, il talk , a cura di Emanuela Genovesi, illustrerà il rebranding dell’agenzia e le strategie di brand awareness in corso. In parallelo, Paolo Ratto terrà il talk , rivisitando “15 anni di advertising” con uno sguardo critico. Altri interventi includono Virginia Colotto con “In L’anti-buffet: manuale di sopravvivenza per strategist affamati”, insieme a Federico Repetto, e partecipazioni di Gibbo&Lori, Giorgia Tosato, Aldo Tanchis, Lorenzo Del Bianco e altri nomi rilevanti del panorama creativo.

Motivazioni e prospettive dei founder

“TWOW è nata a Genova, mantiene nel DNA il legame con il territorio e ha sempre guardato oltre,” dichiarano Paolo Ratto e Emanuela Genovesi Picasso. La partnership con BiG è dunque un omaggio alla città che li ha visti crescere e un’opportunità per dare vita a conversazioni attese nel panorama nazionale della comunicazione.

Ratto, infatti, ha dichiarato che nel primo semestre del 2025 TWOW ha già registrato una crescita del 23 % rispetto al 2024, puntando a raggiungere 3 milioni di euro di fatturato entro la fine dell’anno.

Partecipazione, contest e modalità

La partecipazione a BIG è gratuita, previa sottoscrizione della quota associativa URKA. Il festival include anche un Contest Under-30, in cui studenti e giovani creativi lavorano in team su campagne per ONLUS locali, con possibilità di accedere gratuitamente ai talk del 10 ottobre.

Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale www.briefingenova.it

