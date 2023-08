Tutte le tipologie di bonus scommesse sportive

Gli appassionati di betting hanno a disposizione molteplici tipologie di bonus scommesse sportive. Le promozioni offerte dagli operatori di gioco sono infatti numerose e in continuo aggiornamento.

Scopriamo quali sono le iniziative più gettonate e ricercate dagli utenti, come funzionano nello specifico ed una serie di utili consigli per sfruttarle al meglio.

Proprio da questi ultimi incominciamo questo nostro approfondimento.

Consigli per ottenere i bonus scommesse

Ottenere i bonus scommesse non è affatto complicato ma un consiglio indispensabile è leggere con attenzione i termini e le condizioni dell’offerta, indipendentemente se si tratta della promozione di benvenuto riservata ai nuovi giocatori oppure iniziative periodiche. Il primo passo da compiere, qualsiasi sia l’offerta selezionata, è registrarsi sulla piattaforma ed aprire un conto di gioco.

In base all’iniziativa scelta, sarà a volte necessario effettuare un deposito qualificante oppure piazzare un determinato numero di scommesse, entro un prefissato limite temporale. Importante anche comprendere quante volte sarà necessario rigiocare il bonus, prima di poter prelevare le eventuali vincite.

Ecco perché diventa essenziale consultare i requisiti richiesti, indicati con il termine di “rollover” o simili.

Bonus di benvenuto scommesse

Tra le tante tipologie di offerte disponibili, i bonus di benvenuto sullo sport, sono la tipologia su cui si concentra maggiormente l’attenzione dei giocatori. Si tratta di una promozione che assegna un incentivo agli iscritti, solitamente a fronte di un primo deposito o sulla prima scommessa effettuata.

In questo modo si avrà a disposizione un budget aggiuntivo per piazzare le giocate, senza intaccare i propri fondi. In questa categoria rientrano anche i bonus di benvenuto senza deposito che non richiedono alcun versamento ma soltanto la registrazione sulla piattaforma. Naturalmente, come anticipato, sono previsti dei requisiti da soddisfare prima di poter prelevare le vincite.

Ecco perché consigliamo di leggere quanto ammonta il valore di rollover, ovvero il numero di volte che va rigiocato il bonus prima di poter ritirare i fondi.

Bonus cashback sulle scommesse sportive

Un’altra delle offerte più diffuse sono i bonus cashback scommesse. Nello specifico, rappresentano un rimborso sulle puntate di percentuale variabile, solitamente compreso dal 30% al 100%. Ciò significa che in caso di giocata sbagliata, verrà tornata indietro la posta nella misura indicata dall’offerta.

Di solito è previsto anche un arco temporale entro cui vanno effettuate le puntate, solitamente massimo una settimana dalla registrazione alla promozione rimborso.

Bonus scommesse senza deposito

I migliori bookmaker possono prevedere l’assegnazione di bonus senza deposito scommesse. Generalmente di importo basso, 5€ o 10€, vengono erogati all’atto dell’apertura del conto o concessi una tantum dall’operatore nel corso della stagione. In entrambi i casi, sono sempre previsti dei requisiti di puntata da completare prima di poter incassare le vincite. È fra le iniziative più apprezzate dai giocatori poiché non richiedono alcun versamento.

Bonus multipla

Tutti i siti di scommesse mettono a disposizione degli iscritti il cosiddetto “Bonus multipla”. Ci riferiamo a quella categoria di offerta che assegna un moltiplicatore delle vincite alle schedine formate da 3 o più eventi. Maggiore sarà il numero di partite inserite in bolletta, più elevato il moltiplicatore e di conseguenza l’importo finale dell’ipotetica vincita, nel caso in cui verranno azzeccati tutti gli incontri selezionati.

Quote maggiorate

Negli ultimi anni, fra le tipologie di bonus scommesse calcio più diffuse, troviamo quelle denominate “quote maggiorate”. Possono essere definite come una sorta di “boost” che aumenta la quota su un determinato evento rispetto al “normale”. Molto frequenti sui principali incontri di calcio dei campionati e tornei più popolari, come la nostra Serie A, la Champions League e le maggiori competizioni internazionali.