Tutte le iniziative di Palazzo Fascie ad agosto

Tutte le iniziative a cura di Palazzo Fascie in programma per il mese di agosto.

Con agosto proseguono le letture a cura del Sistema Bibliotecario Urbano, sempre alle ore 10.30 e a partecipazione gratuita, ogni giovedì presso la Biblioteca del Mare a Riva Trigoso e ogni venerdì presso la Biblioteca di Palazzo Fascie, in centro a Sestri Levante.

Il MuSel – Museo Archeologico e della Città è sempre aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17; grazie alla convenzione con la Fondazione Galleria Rizzi, per ogni visitatore ci sarà la possibilità di visitare il MuSel e la Galleria Rizzi, l’altro museo cittadino, situato nella splendida cornice della Baia del Silenzio, con una tariffa agevolata e domenica 7 agosto come ogni prima domenica del mese il MuSel è a ingresso gratuito.

Domenica 7 agosto, alle ore 21 verrà inoltre inaugurata nella sala espositiva al secondo piano di Palazzo Fascie la mostra d’arte fotografica “DoNnA” a cura di un collettivo tutto al femminile, composto da Giorgia Abis, Magdalena Kaczowka, Silvia Ottobrini, Barbara Peirano Marcellini e Rita Porfido. Una mostra sulla libertà dell’essere donna, una sorta di “racconto onirico” sulla scelta di esser madre senza necessariamente avere un uomo accanto, sul ruolo della donna all’interno della società attuale, sulle fragilità, le paure, ma anche le gioie e le speranze.

Un’altra mostra si svolgerà invece dal 14 al 16 agosto presso il lungomare Kennedy a Riva Trigoso, patrocinata dal MuSel: si tratta dell’esposizione “La mia Riva… immagini di luoghi e persone dagli anni ’40 in poi…” a cura di Alba Zolezzi e dell’Associazione di pesca sportiva, la ventunesima edizione dedicata come sempre a proporre alcuni scatti di Luigi “Gigi” Biancone e di altri, che arricchiscono la densa collezione di Alba Zolezzi, visibile al completo sul sito www.rivatrigoso.com/gentediriva creato da Pierlorenzo Castrovinci, un modo per ricordare, ma soprattutto dare valore alla nostra storia e all’identità di questi luoghi.

Un altro modo per scoprire il territorio e la sua storia sono le visite guidate, come quelle previste anche nel corso del mese di agosto: mercoledì 17 agosto, alle 21, “Nel nome di Santa Caterina con i Cristezzanti”, un percorso guidato alla Chiesa di San Pietro in Vincoli aperta per l’occasione e ai ruderi dell’oratorio di Santa Caterina per ammirare anche i grandiosi Crocifissi processionali e le prove dei “portatori di Cristo”; giovedì 25 agosto, alle 21, “Storia racchiusa tra le due baie”, un tour guidato a cura della Cooperativa Archeologia assieme ad una guida archeologa che porterà alla scoperta di Sestri Levante e del “museo fuori dal museo”; lunedì 29 agosto, alle 16.30, “Alla scoperta del leudo”, la speciale visita guidata a cura dell’Area educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro dedicata all’ultimo leudo navigante e alle tradizioni del mare.

Le iniziative di Palazzo Fascie sono completate dall’incontro culturale organizzato sempre dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il Sistema Bibliotecario Urbano, il MuSel e l’Associazione Culturale A.Bi.Ci., per sabato 20 agosto, alle ore 21, presso la Biblioteca del Mare: Giuseppe Tartaglione, medico chirurgo e appassionato divulgatore, presenterà “Il cibo ci salverà. Un’arma di prevenzione di massa”, una guida completa e adatta a tutti per poter scegliere in modo consapevole il proprio “stile alimentare” e la propria spesa quotidiana, coniugando i principi della scienza dell’alimentazione con i valori legati all’ecologia, all’etica e alla salute.