Turismo, Chiavari alla Bit 2023, la fiera dedicata al turismo che si svolgerà a Milano tra il 12 e il 14 febbraio

Il Comune e l’Associazione Albergatori insieme con una postazione all’interno dello stand di Regione Liguria.

“Continuiamo a promuovere la nostra città e a potenziare i rapporti con i buyer del settore – afferma il sindaco Federico Messuti – Stiamo lavorando anche sulle opportunità legate al turismo crocieristico, legato al progetto di accoglienza nel nostro porto, che aprono le porte a nuove occasioni di crescita”.

“Destagionalizzare è la parola chiave per incrementare i flussi turistici e per avere maggiori ricadute economiche sul territorio.

In questi anni stiamo portando avanti una politica di valorizzazione del turismo esperienziale dai prodotti agroalimentari al benessere, dalla sentieristica all’arte e alla cultura – spiega l’assessore alla promozione della Città, Gianluca Ratto – Gli ottimi risultati in termini di presenze per il 2022 ci fanno avere le grandi aspettative per il 2023”.