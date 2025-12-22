Tunisino tenta la spaccata in corso Marconi: arrestato dalla Polizia

Il giovane colpiva la vetrina di un negozio armato di martello frangivetro: bloccato rapidamente dalla Polizia di Stato

Nella notte scorsa, un giovane tunisino di 21 anni ha tentato un furto aggravato in un negozio situato in corso Marconi, nel quartiere Foce di Genova. Armato di un martello frangivetro di emergenza, il ragazzo ha colpito ripetutamente la vetrata del locale nel tentativo di introdursi all’interno, facendo scattare immediatamente l’allarme.

Intervento della Polizia di Stato

Gli agenti di una volante del Commissariato San Fruttuoso, intervenuti in tempi brevissimi su segnalazione dell’addetto alla sicurezza, hanno rintracciato il 21enne ancora in possesso del martelletto utilizzato durante il tentativo di effrazione. Il giovane è stato bloccato senza ulteriori conseguenze e accompagnato presso gli uffici del Commissariato per le procedure di legge.

Tutela della presunzione di innocenza

Il ragazzo è stato denunciato per tentato furto aggravato. La Polizia di Stato sottolinea che resta salva la presunzione d’innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, ribadendo l’efficacia dei controlli e la tempestività degli interventi a tutela dei commercianti e della sicurezza urbana.

