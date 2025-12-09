Tunisino denunciato per furto su auto: esce dalla Questura e viene arrestato per un nuovo colpo in Piazza della Vittoria

Un 21enne tunisino, già fermato poche ore prima, tenta un secondo furto su un’auto in sosta e finisce in manette

Un pomeriggio movimentato per la Polizia di Genova, impegnata in un doppio intervento che ha portato all’arresto di un 21enne tunisino per furto aggravato. Il giovane era già stato denunciato poco prima dallo stesso personale delle volanti dell’U.P.G. e S.P., che l’avevano sorpreso intorno alle 13.40 in piazza Santa Sabina mentre tentava di sottrarre un telefono cellulare lasciato all’interno di un’auto in sosta. Dopo il fermo, gli agenti avevano proceduto alla compilazione degli atti negli uffici della Questura, da cui il ragazzo si era poi allontanato.

Il nuovo furto nel parcheggio di Piazza della Vittoria

Poche decine di minuti dopo la denuncia, il 21enne si è diretto verso piazza della Vittoria, uno dei parcheggi più frequentati del centro città. Un cittadino lo ha notato mentre si avvicinava con insistenza a diverse auto in sosta, controllando le portiere. Quando ha trovato un veicolo lasciato aperto, si è introdotto nell’abitacolo iniziando a rovistare tra gli oggetti personali. L’osservatore ha immediatamente allertato il 112, permettendo alle pattuglie di intervenire in tempi rapidissimi.

Gli agenti hanno individuato e bloccato il giovane ancora nella piazza. Durante il controllo, il 21enne è stato trovato in possesso di una busta della spesa e di un paio di occhiali griffati con la relativa custodia, oggetti subito riconosciuti dal proprietario dell’auto da cui erano stati trafugati.

L’arresto e il rito per direttissima

Dopo aver raccolto le testimonianze e restituito il materiale sottratto, la Polizia ha dichiarato l’arresto del giovane per furto aggravato. Il 21enne comparirà questa mattina davanti al giudice per il rito direttissimo. Resta valida, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

