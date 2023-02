Tubo acquedotto rotto, diversi comuni imperiese senz’acqua

I tecnici di Rivieracqua sono al lavoro

Questa mattina, intorno alle 7, in seguito alla rottura di un tubo dell’acquedotto del Roja, si è verificata una grave perdita di acqua.

Proprio in seguito a tale rottura parte della città di Imperia e diversi comuni del golfo danese sono rimasti senz’acqua.

La rottura del tubo è avvenuta in via Scarincio, alla Marina di Porto Maurizio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

L’acqua è fuoriuscita dalla strada e ha allagato diversi locali, nell’area del museo navale di Imperia, coinvolgendo anche la sede della Guardia Costiera.

Sul posto oltre i vigili del fuoco anche i tecnici di Rivieracqua che hanno isolato la tubatura e stanno effettuando la riparazione e la polizia locale.

Da parte di Rivieracqua è giunta comunicazione che spiega come “L’intervento comporterà la temporanea interruzione del servizio idrico per alcune ore a Imperia in tutta la zona a levante del museo navale (Oneglia, zona ospedale, etc.) e nel golfo dianese (Diano marina, San Bartolomeo, Cervo, diano castello, Diano San Pietro, villa Faraldi). Sino al completo ripristino del servizio si potranno verificare cali di pressione e fenomeni di opalescenza dell’acqua”.