Trump ripristina Colmbus Day. Bucci: liguri orgogliosi, basta 'Cancel culture'

Genova, alla scoperta delle immagini di Cristoforo Colombo
La casa di Cristoforo Colombo a Genova

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci oggi ha commentato con soddisfazione la decisione del presidente statunitense Donald Trump di ripristinare il Columbus Day, la giornata che celebra Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America, dopo anni di polemiche e tentativi di rimozione: “L’Italia è un paese amico degli Stati Uniti”.

“Gli Usa – ha spiegato Bucci – hanno ripristinato il Columbus Day. Una decisione importante, voluta dal presidente Donald Trump, che restituisce valore alla storia e si oppone alla ‘Cancel culture’ che, negli ultimi anni, ha tentato di oscurare la figura di Cristoforo Colombo.

Come liguri e genovesi, non possiamo che esserne orgogliosi.

Colombo è uno dei personaggi più straordinari legati alla nostra città. Un uomo che con coraggio e visione ha cambiato per sempre il mondo.

Negli anni ho sempre difeso la sua memoria perché la storia non si cancella: si conosce, si comprende e si tramanda. Oggi anche l’America torna a rendere a Cristoforo Colombo il giusto onore”.

La casa di Cristoforo Colombo a Genova

