Trofeo De la Penne e raduno Optimist nel week end della Vela

GENOVA. 24 MAG. Week end importante per la I-Zona. Domenica, nel golfo di Sturla, si svolgerà la 24° edizione del Trofeo Amm. M.O. Luigi Durand De La Penne, valevole come selezione zonale Optimist Juniores per l’ammissione al Campionato Nazionale Giovanile e come selezione zonale Cadetti per l’ammissione alla Coppa del Presidente (anno 2007), Coppa Cadetti (2008) e Coppa Primavela (2009). L’organizzazione è a cura del Circolo Vele Vernazzolesi in collaborazione con il Comitato Circoli Velici Genovesi composto da Unione Sportiva Quarto, Lega Navale Italiana Quinto, Circolo Nautico Sturla, Dinghy Snipe Club, Club Vela Camogli, Unione Sportiva Ecologica Ciappeletta, Circolo Velico Interforze, Club Amici Vela e Motore Recco, Associazione Sportiva Dilettantistica Prà Sapello e Club Nautico Bogliasco. La Darsena dei Saloni Nautici costituirà la base logistica dell’evento, Saloni Nautici e Fiera di Genova supporteranno l’evento. Partecipano oltre 150 imbarcazioni Optimist con a bordo ragazzi di età compresa tra i 9 e i 15 anni. “Saranno presenti i migliori atleti della Liguria come espressione del grande lavoro svolto dai circoli in questa classe, vero e proprio trampolino per l’attività agonistica della Vela” afferma Gianni Belgrano, massimo dirigente della I-Zona. Premi prestigiosi per la 24° edizione del Trofeo Amm. M.O. Luigi Durand De La Penne, ricordato anche per la sua passione velistica in quanto veleggiava con il suo dinghy 12 p davanti alla sede storica del Circolo Vele Vernazzolesi: medaglia del Senato della Repubblica, Coppa Capo di Stato Maggiore della Marina, Coppa della Regione Liguria e Coppa del Comune di Genova. Sabato, a partire dalle 10 e in accordo con il piano di sviluppo dell’attività giovanile Under 16 e Under 19 della Federazione Italiana Vela, la I-Zona FIV organizza raduno Optimist di matrice agonistica/preagonistica con base presso la Darsena dei Saloni Nautici.