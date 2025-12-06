Trlllargento accende il Natale e lancia la campagna Fai spazio alla musica

Trillargento è una delle realtà europee più significative nell’ambito della musica d’insieme come strumento di trasformazione sociale. Si ispira agli insegnamenti del maestro venezuelano José Antonio Abreu, che ha rivoluzionato la maniera di guardare alla relazione tra musica e società, creando nel 1975 El Sistema, oggi diffuso in oltre 70 paesi nel mondo, e introdotto in Italia, nel 2010, dal M° Claudio Abbado.

Attiva a Genova e accreditata presso il Ministero dell’Istruzione e presso il programma Erasmus+, Trillargento coniuga qualità artistica, crescita personale e impatto sociale duraturo. Dal 2015 ha coinvolto più di 2.000 tra bambini, ragazzi e adulti in percorsi musicali accessibili, con borse di studio fino al 100% per chi vive condizioni di fragilità.

Dal 6 dicembre al 6 gennaio la musica d’insieme di Trillargento torna a suonare per tutti: concerti corali e orchestrali gratuiti nelle piazze, nelle chiese e nei teatri di Genova e del Tigullio. Un’occasione che segna anche l’avvio della Campagna ‘Fai spazio alla musica’, con l’obiettivo di costruire una nuova sede capace di accogliere tutti i bambini e ragazzi che oggi non riescono a partecipare ai percorsi formativi proposti dall’associazione.

Anche quest’anno, i concerti di Natale di Trillargento porteranno in città musica di qualità, grazie al lavoro delle orchestre e dei cori nati nei percorsi formativi dell’associazione.

Ma quest’anno, partecipare ha un valore in più: i concerti diventano il primo grande appuntamento pubblico della campagna “Fai spazio alla musica: una casa più grande per accogliere tutti”, lanciata per sostenere la nascita di una nuova sede, capace di rispondere alla crescente domanda e garantire spazi adeguati a tutti.

Oggi, infatti, più di 100 bambini e ragazzi sono in lista d’attesa, e numerosi allievi seguono le lezioni in spazi provvisori e poco funzionali, esterni alla sede principale.

Il programma dei concerti

Sabato 6 dicembre – ore 16.00 / 17.00

Salita Santa Caterina 21 e via Luccoli

Il coro misto CoReMì, diretto dal M° Matteo Guerrieri, si esibirà per sostenere Emergency davanti al suo Negozio di Natale e animerà le vie del centro in collaborazione con il CIV via Luccoli e l’associazione Quattroequaranta.

Venerdì 19 dicembre – ore 20.00

Chiesa di Santa Maria del Prato

“InCanto di Pace” – Concerto natalizio dei cori CoReMì e Good News!, diretti dal M° Matteo Guerrieri. Due ensemble che propongono un repertorio natalizio che attraversa generi, epoche e culture diverse per promuovere un forte messaggio di pace e coesione. Il concerto è organizzato con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Municipio VIII.

Sabato 20 dicembre – dalle ore 15.00

Teatro della Tosse, sala Campana

Tre concerti, aperti a tutti e a ingresso libero, per ascoltare le formazioni orchestrali e la band pop rock di Trillargento. Duecento giovani e adulti sul palco per un pomeriggio che racconta la forza della musica d’insieme.

ore 15.00 → Orchestra Bambini

ore 16.30 → Orchestra Giovanissimi e Orchestra Grandi

e ore 18.30 → ADO Band e Orchestra Ragazzi

Alla direzione i Maestri Matteo Guerrieri, Elisa Dalmasso e Lisa Amirfeiz.

Sabato 6 gennaio – ore 16.00

Basilica di Santa Margherita, Santa Margherita Ligure

Concerto del coro CoReMì con un repertorio natalizio sacro e profano, organizzato con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Santa Margherita.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, ma sarà possibile sostenere con una donazione la campagna “Fai spazio alla musica”, promossa per dare una nuova sede a Trillargento: più aule, spazi multifunzionali e ambienti accoglienti per tutte le fasce d’età. Una casa dove far crescere i progetti di oggi e dare forma ai sogni di domani. ELI/P.

