Trenino di Casella, Sanna attacca giunta Bucci: nessuna data per riapertura

“L’assessore regionale Marco Scajola (FI) smentisce Marco Bucci e mentre il presidente ha parlato nelle settimane scorse di una riapertura della ferrovia Genova-Casella entro fine dicembre, nelle parole di Scajola non c’è traccia di alcun cronoprogramma. L’unico dato certo è che questa destra al governo della Regione Liguria ha la responsabilità di avere messo in ginocchio l’entroterra”.

Lo ha dichiarato ieri il capogruppo regionale Armando Sanna (Pd) dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sullo stato dei lavori e il cronoprogramma della ferrovia di Genova Casella.

“Solo oggi – ha proseguito Sanna – si parla della convocazione per la prossima settimana di un tavolo coinvolgendo tutte le parti e dello stanziamento di fondi per nuovi convogli.

Ma prima di investire sui locomotori, bisogna lavorare e assicurasi che la tratta torni percorribile, visto che i finanziamenti ci sono.

Purtroppo a causa delle tante promesse mancate e non mantenute le attività dell’entroterra stanno chiudendo e il territorio sta attraversando una profonda crisi economica.

Il trenino di Casella è un simbolo per il territorio è un elemento di attrazione turistica oltre che un mezzo di collegamento. Il ripristino è fondamentale e bisogna farlo in tempi brevi. Non si può aspettare oltre”.