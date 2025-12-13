L’impatto a Staglieno intorno alle 6 del mattino: due giovani in codice rosso trasportati al San Martino, nessuno è in pericolo di vita

Ancora un grave incidente stradale a Genova. All’alba di oggi, intorno alle 6 del mattino, tre giovani di circa vent’anni sono stati investiti da un’automobile mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in via Bobbio, nel quartiere di Staglieno. Il sinistro si è verificato all’altezza del panificio Tognoni, in un tratto di strada già interessato in passato da episodi simili.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre ragazzi – un giovane e due ragazze – stavano attraversando regolarmente quando sono stati travolti da un’auto che procedeva in direzione monte. Alla guida del veicolo una donna di circa quarant’anni, risultata negativa all’alcol test effettuato dagli operatori intervenuti sul posto.

Le condizioni dei feriti e il trasporto al San Martino

I soccorsi sono stati immediati. Tutti e tre i giovani sono stati assistiti sul luogo dell’incidente e successivamente trasferiti all’ospedale San Martino di Genova. Il ragazzo, 22 anni, è stato ricoverato in codice rosso a causa di un trauma cranico e di una frattura scomposta alla caviglia. Gravi anche le condizioni di una delle due ragazze, coetanea, che ha riportato un trauma cranico e la frattura scomposta di una gamba, anch’essa classificata in codice rosso.

La terza giovane, ferita a un ginocchio, è stata invece trasportata in codice giallo. Nonostante la dinamica violenta dell’impatto, nessuno dei tre risulta in pericolo di vita secondo quanto emerso nelle prime ore successive all’incidente.

I soccorsi sul posto e l’intervento delle ambulanze

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti l’automedica del 118 e diverse ambulanze, tra cui i mezzi della Squadra Emergenza, della Nuova Volontari San Fruttuoso e della Croce Bianca Genovese. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata hanno richiesto alcuni minuti, con inevitabili rallentamenti alla circolazione nella zona durante le prime ore del mattino.

