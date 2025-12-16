Travolto da un camion a Sampierdarena, pedone muore in strada

Drammatico incidente in corso Martinetti poco dopo le 19: indagini in corso sulla dinamica, sequestrati camion e cellulare del conducente

Ancora un grave incidente sulle strade di Genova. Poco dopo le 19, in corso Martinetti, nel quartiere di Sampierdarena, un pedone è stato investito da un mezzo pesante ed è morto sul colpo. L’impatto è avvenuto per cause che restano in fase di accertamento e ha coinvolto un autoarticolato condotto da un uomo di 60 anni. Dopo l’urto, il corpo della vittima sarebbe rimasto incastrato sotto il mezzo, venendo trascinato per un lungo tratto prima dell’arresto del camion.

L’allarme dei passanti e il ritrovamento del corpo

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il camion, diretto verso monte, procedere trascinando qualcosa sotto il telaio. L’intervento immediato ha permesso di fermare il mezzo e di accertare che si trattava del corpo del pedone investito. Le operazioni di messa in sicurezza e di identificazione si sono protratte per diverse ore, rese particolarmente difficili dalla pioggia battente che cadeva sulla zona al momento dell’incidente.

La vittima e le prime testimonianze

La vittima è un uomo che avrebbe compiuto 68 anni nel prossimo mese di gennaio. Un testimone oculare, che viaggiava in auto dietro l’autoarticolato, ha riferito agli inquirenti che l’investimento potrebbe essere avvenuto molto prima del punto in cui il camion si è fermato, indicando come possibile area dell’impatto via Cantore. Si tratta di elementi ancora al vaglio degli investigatori e utili alla ricostruzione della dinamica.

Sequestri e accertamenti disposti dalla Procura

Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro del camion coinvolto e del telefono cellulare del conducente, provvedimenti ritenuti necessari per chiarire eventuali responsabilità e verificare le condizioni di guida al momento dell’incidente. La dinamica resta provvisoria e potrà essere definita solo al termine degli accertamenti tecnici e delle analisi dei rilievi effettuati sul posto.

I soccorsi e i rilievi della Polizia Locale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, coordinati dal primo commissario Roberto Rogna, insieme ai vigili del fuoco e ai mezzi del 118. Presente anche l’automedica Golf 4, rimasta in supporto durante le delicate fasi di identificazione. L’area è stata a lungo presidiata per consentire i rilievi e garantire la sicurezza.

Un bilancio che si aggrava sulle strade liguri

L’episodio di Sampierdarena si inserisce in una giornata particolarmente drammatica per la Liguria. Nelle stesse ore, un’altra persona ha perso la vita in un incidente con dinamica analoga: una studentessa universitaria di 22 anni, Valentina Squillace, morta dopo essere stata investita da un camion. A Genova, quello avvenuto in corso Martinetti rappresenta il quattordicesimo incidente mortale dall’inizio dell’anno.

