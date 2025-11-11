Pra’, tragico incidente in moto in via Pra': muore motociclista

Intorno alle 9.20 di oggi si è verificato un tragico incidente stradale in via Pra’ a Genova, dove un uomo 50enne, alla guida di una motocicletta, ha perso la vita in seguito allo scontro con un’automobile.

Lo scontro e la dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto che procedeva in direzione ponente lungo la corsia dedicata ai veicoli privati avrebbe azionato l’indicatore di direzione verso destra per parcheggiarsi sul lato strada. Nel frattempo la moto, che sopraggiungeva a velocità sostenuta, avrebbe impattato contro la portiera dell’auto, perdendo il controllo del mezzo. Il motociclista è stato sbalzato per diversi metri, finendo contro auto parcheggiate.

Soccorsi e chiusura della strada

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118 (un’ambulanza della Croce Verde Sestri Ponente e un’automedica) ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La carreggiata in direzione Levante è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi della Polizia Locale di Genova e il traffico è stato deviato tramite via Taggia verso l’autostrada.

