Traghetto da Tunisi: sequestrata Ferrari Purosangue di contrabbando

Gli investigatori della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova oggi hanno comunicato di avere sequestrato per contrabbando una Ferrari “Purosangue” full optional.

Alla guida della fuoriserie, con targa emiratina, dal valore di circa 700mila euro, un cittadino francese in arrivo, via mare, su un traghetto proveniente da Tunisi e sbarcato al Terminal Colombo.

La vettura di lusso, durante lo sbarco, è risultata sospetta non soltanto perché è apparso inusuale il transito di “supercar” provenienti da un Paese a tassazione limitata, come gli Emirati Arabi Uniti, ma anche perché alla guida vi era una persona di diversa nazionalità.

Tali elementi hanno reso necessario un approfondimento investigativo, che ha fatto scattare ulteriori accertamenti doganali sulla fuoriserie.

È stato così possibile appurare il tentativo di immettere la Ferrari nel territorio doganale dell’Unione Europea senza il pagamento di Iva e relativi dazi, per un importo complessivo pari a circa 170mila euro.

Il conducente è stato identificato e denunciato a piede libero per il reato di contrabbando aggravato.

