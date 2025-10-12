Tragedia vicino alle Isole Formiche: muore sub spezzino

Il ritrovamento e le ricerche

Un’immersione che doveva essere una passione si è trasformata in tragedia. Sabato le acque attorno alle Isole Formiche sono diventate teatro della morte del sub spezzino Marco Danti, medico di 32 anni originario di Lerici. Il corpo del giovane è stato ritrovato a circa 60 metri di profondità dopo una giornata intera di ricerche coordinate dalla Capitaneria di Porto e dal nucleo subacqueo della Guardia Costiera.

L’allarme era stato lanciato dai compagni di immersione del Danti, che non lo videro risalire. Subito avviate le ricerche in mare, con sommozzatori, mezzi nautici e strumenti sonar.

Chi era Marco Danti e il contesto dell’immersione

Marco Danti era medico anestesista presso La Spezia e anche socio dell’ASD Lerici Sub. Amava l’immersione e si era unito al gruppo per esplorare le acque ricche di biodiversità attorno alle Formiche. L’immersione, apparentemente normale, si è rivelata fatale per ragioni che restano in fase di accertamento.

Le Isole Formiche, pur essendo affascinanti per i fondali, non sono estranee a incidenti subacquei: la zona è già stata teatro in passato di casi analoghi a causa di correnti, profondità e condizioni imprevedibili.

Indagini in corso e ipotesi sulla causa

Le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica del decesso. Non è ancora chiaro se sia avvenuto un malore, un problema tecnico alle attrezzature o un errore umano. Le verifiche sull’attrezzatura da immersione e le condizioni del mare al momento sono parte degli accertamenti in corso.

Il corpo recuperato sarà sottoposto ad autopsia per chiarire le cause della morte e stabilire se vi siano responsabilità correlate all’immersione.

