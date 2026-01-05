Tragedia di Crans-Montana, oggi il rientro delle salme: Galeppini arriva a Genova

Previsto per lunedì 5 gennaio il rimpatrio con volo di Stato di cinque giovani italiani morti nell’incendio di Capodanno in Svizzera. Una delle salme sarà trasferita a Genova

È programmato per lunedì 5 gennaio il rimpatrio in Italia di cinque delle sei salme dei giovani italiani deceduti nel tragico incendio avvenuto nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Il trasferimento avverrà con un volo di Stato messo a disposizione dall’Aeronautica militare, secondo quanto riferito da fonti della Farnesina. L’operazione è stata organizzata in coordinamento con le autorità elvetiche e con le famiglie delle vittime, nel rispetto delle procedure internazionali previste in casi di emergenza consolare.

La partenza da Sion e il volo dell’Aeronautica militare

Il corteo funebre partirà dal Centro funerario di Sion per raggiungere l’aeroporto militare della stessa città, dove le salme saranno imbarcate su un velivolo C-130 dell’Aeronautica militare italiana. La partenza del volo è prevista intorno alle 11. A bordo non sarà presente il feretro di Sofia Prosperi, l’unica delle vittime che non verrà rimpatriata con questo trasferimento in quanto residente a Lugano.

L’arrivo in Italia e il trasferimento verso le città di destinazione

Dopo il decollo da Sion, l’aereo atterrerà all’aeroporto di Milano Linate alle 11.50. Da qui le salme proseguiranno verso le rispettive città di destinazione. Una di esse, quella di Emanuele Galeppini, sarà trasferita a Genova, mentre le altre saranno condotte a Milano e Bologna via terra. Dopo lo scalo lombardo, il velivolo dell’Aeronautica militare riprenderà il volo verso Roma Ciampino, con arrivo previsto nel pomeriggio, per completare le operazioni di rientro previste dal piano ufficiale.

Il coordinamento della Farnesina e il supporto alle famiglie

L’intera operazione di rimpatrio è seguita dalla Farnesina attraverso la rete diplomatica e consolare italiana in Svizzera, che fin dalle prime ore successive alla tragedia ha garantito assistenza alle famiglie delle vittime. Il rientro con volo di Stato rappresenta una procedura riservata a eventi di particolare gravità e consente di assicurare tempi rapidi e il massimo rispetto nei confronti dei giovani scomparsi e dei loro familiari.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube