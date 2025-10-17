Traffico a Genova: sciopero Amiu, Amt e incidente in corso Torino

Mattina convulsa a Genova, con traffico in tilt e tensione crescente sulle strade. Da una parte, lo sciopero nazionale dei lavoratori dell’igiene ambientale coinvolge anche Amiu Genova, con un presidio in corso da questa mattina alla Volpara, in via Lungobisagno Istria. Lo sciopero di Amt dei lavoratori della Cub.

Dall’altra, un episodio drammatico avvenuto poco prima delle 8 in corso Torino ha aggravato la situazione: un uomo ha avuto un malore al volante, causando rallentamenti nel cuore della città.

Protesta e sciopero: disagi in Val Bisagno

Il presidio dei lavoratori Amiu, iniziato intorno alle 8, è stato organizzato proprio davanti al vecchio cantiere della Volpara nella zona del Val Bisagno. Qui, i camion di rimessa sono rimasti fermi e l’operatività della raccolta rifiuti è bloccata, con inevitabili ripercussioni sulla mobilità urbana.

Il traffico è notevolmente rallentato lungo via Lungobisagno Istria e Dalmazia, arterie già critiche nelle ore di punta. Auto incolonnate, percorsi deviati e congestione generalizzata caratterizzano la viabilità della mattina.

Il malore in corso Torino: un arresto cardiaco che accende il caos

Nel frattempo si è verificato un episodio che ha generato ancora più incertezza: un uomo di circa 62 anni, fermo al semaforo in corso Torino, nel quartiere della Foce, ha avuto un arresto cardiaco mentre era al volante.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente: la Croce Bianca Genovese e l’automedica del 118 hanno avviato operazioni di rianimazione sul posto. Successivamente, l’uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico San Martino. Nella zona sono intervenute anche la polizia locale e la polizia di Stato per gestire il traffico e garantire i rilievi.

L’impatto è stato significativo: code si sono formate alla rotonda di piazzale Kennedy e all’imbocco della sopraelevata in direzione Ponente, aggravando il caos già in atto per il presidio Amiu.

