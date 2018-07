Tra pochi giorni Madama Butterfly all’Arena del Mare

Mentre l’estate di quest’anno si dimostra “pazzariella” questo non ferma di certo i programmi del Carlo Felice che per quest’anno ha pensato bene di portare l’Opera all’aperto. Il primo appuntamento estivo con questa grande novità si apre con Madama Butterfly, il capolavoro di Giacomo Puccini con il libretto firmato Luigi Illica e Giuseppe Giacosa.

L’opera, definita nello spartito e nel libretto “tragedia giapponese”, era stata dedicata alla regina d’Italia Elena di Montenegro. La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro alla Scala di Milano, il 17 febbraio 1904, e fu un fiasco terribile che spinse autore e editore a ritirare immediatamente lo spartito, per sottoporre l’opera ad un’accurata revisione che, attraverso l’eliminazione di alcuni dettagli e la modifica di alcune scene e situazioni, la rese più agile e proporzionata. Ma come successo in altri casi, sappiamo tutti che in seguito fu rivalutata diventando una delle opere di maggior successo di Puccini.

Lo spettacolo con l’allestimento del Teatro Carlo Felice sarà in scena il 26 ed il 28 luglio alle ore 21.15, nella suggestiva cornice dell’Arena del Mare – Porto Antico di Genova.

A dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro Carlo Felice, sarà la bacchetta di Alvise Casellati che ritroveremo successivamente nella prossima Stagione lirica nella direzione del Don Pasquale dall’8 al 14 marzo 2019.

La regia curata da Vivien Hewitt, regista e appassionata studiosa, che lega gli inizi della sua carriera ad Enrico Caruso, e all’incontro con il M° Giacomo Puccini. La Hewitt è infatti conosciuta principalmente per il suo expertise pucciniano. Ha firmato oltre cinquanta produzioni operistiche in prestigiosi teatri in undici paesi tra l’Europa, Stati Uniti, Asia e America Latina. La sua regia di Butterfly (con scene e costumi del Teatro Carlo Felice) è essenziale e basata sulla sottolineatura emozionale della vicenda attraverso un raffinato gioco di luci.

Il cast è formato da un affiatato gruppo di giovani cantanti, prevalentemente genovesi: Federica Vitali interpreterà Cio-Cio-San, al debutto nel ruolo della protagonista, Marina Ogii nei panni della fedele ancella Suzuki e Gianni Mongiardino in quelli del tenente della flotta americana F.B. Pinkerton. Stefano Antonucci sarà il buon Sharpless, console degli Stati Uniti a Nagasaki, Alessandro Fantoni l’intrigante Goro, Giuseppe De Luca nel duplice ruolo del Principe Yamadori ed il Commissario Imperiale, Manrico Signorini lo zio Bonzo e Roberto Conti l’Ufficiale del Registro. Orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice, Maestro del Coro Franco Sebastiani.

Francesca Camponero