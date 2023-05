Tra libri e pianeti a Savona. Osservazione del Sole e di Venere il 4 maggio dalle 13 nel corso del Festival della letteratura per ragazzi.

Nell’ambito del Festival della letteratura per ragazzi ZeroDiciannove ed in collaborazione con la Libreria Paoline in via Santa Maria Maggiore l’Associazione Astrofili Orione proporrà un evento di osservazione del Sole e del pianeta Venere dalle ore 13 alle ore 16.

Oltre alla tradizionale letteratura scientifica si vuole proporre la “lettura” diretta del grande libro della natura a partire da semplici osservazioni sul movimento delle ombre con cui è possibile studiare il moto apparente del Sole per arrivare all’osservazione telescopica con la quale è possibile osservare le macchie solari, i filamenti e le protuberanze sulla superficie solare. L’appuntamento è quindi giovedì 4 maggio davanti alla libreria Paoline.