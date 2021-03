Toti: in Liguria Rt a 1, saremmo da area gialla. Ma il Savonese a rischio zona rossa

“Regione Liguria sarebbe tecnicamente l’unica regione del Nord Italia in area di criticità gialla. L’indice R(t) è pari a 1 esatto, in uno scenario di rischio basso”.

Lo ha dichiarato stasera il governatore ligure Giovanni Toti, commentando il fatto che anche la prossima settimana la Liguria resterà in area arancione e che fino al 6 aprile, stante le restrizioni imposte per le festività pasquali, non si tornerà in area gialla.

“Ovviamente non lo siamo – ha sottolineato Toti – perché il decreto Draghi ha ‘congelato’ l’area gialla.

E’ comunque un buon risultato per tutti i liguri che hanno rispettato con grande attenzione le regole, soprattutto con i sacrifici che alcune categorie stanno facendo.

Nel Savonese abbiamo una crescita dell’incidenza importante. In quel territorio si raccomanda particolare prudenza”.

I distretti sanitari dell’Asl2 rischierebbero addirittura di finire in area rossa, per cui nei prossimi giorni non si escludono ulteriori misure restrittive “anche se al momento i dati ancora non lo pretendono”.