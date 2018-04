Toti e Rixi sbugiardano M5S e Pd: Multedo è tra le priorità, vostre polemiche inutili

“A maggior chiarimento delle notizie apparse sul possibile utilizzo del Fondo Strategico regionale nelle aree di Multedo si specifica quanto segue. La richiesta del Comune di Genova, relativa all’utilizzo del Fondo per opere su quelle aree, è regolarmente contenuta nell’elenco delle priorità presentata dall’Ente al Comitato di Indirizzo del Fondo stesso per la programmazione di spesa 2018/2019. I relativi fondi sono già stanziati nella dotazione relativa ai lavori da finanziare nel Comune di Genova, insieme a molti altri interventi. Per ragioni di urgenza il Comitato di Indirizzo ha assegnato subito 1,5 milioni della programmazione per la riqualificazione dei Parchi di Nervi, indispensabili per la realizzazione di Euroflora”.

Lo hanno dichiarato oggi il governatore ligure Giovanni Toti e l’assessore regionale allo Sviluppo economico Edoardo Rixi, a seguito delle polemiche di M5S e Pd (v. articolo precedente).

“Ciò non esclude affatto – hanno aggiunto Toti e Rixi – il finanziamento delle altre opere contenute nelle richieste del Comune di Genova, che il Comitato di Indirizzo delibererà di realizzare nelle sue prossime riunioni, in accordo con l’amministrazione del Capoluogo ligure. Ogni polemica sollevata sull’argomento è, come sempre, strumentale e sollevata da un’opposizione incapace di proporre, ma dedita costantemente ad alimentare disinformazioni inutili e anzi nocive. Anche per se stessa”.

M5S e Pd attaccano Toti e Bucci: 1,5 milioni per Euroflora e nulla per Multedo