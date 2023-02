Torriglia, domenica 19 febbraio 2023 torna il Carnevale

Carnevale a Torriglia domenica 19 febbraio: sfilata di carri allegorici, gruppi in maschera, musica e tanto divertimento per tutti

Domenica 19 febbraio 2023 si apriranno a Torriglia i festeggiamenti del Carnevale. La manifestazione, organizzata dalla Proloco di Torriglia e dalla C.R.I. del paese, vede il patrocinio del Comune di Torriglia.

Il programma prevede per domenica 19 la storica sfilata dei carri allegorici che partiranno dal Giro del Bosco alle h. 15,00 come ogni anno e giungeranno in piazza della Chiesa.

Ad attenderli lungo tutta via della Provvidenza bambini in maschera con le loro famiglie che, come tradizione vuole, raggiungeranno per l’occasione il borgo dell’Appennino ligure tra i più amati dai genovesi.

Carnevale a Torriglia: domenica 19 febbraio

Torriglia invita alla sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati domenica 19 febbraio e, in condizioni meteo avverse, la sfilata verrà posticipata a domenica 26 febbraio.

L’occasione per farsi un giretto in montagna è perfetta. Perchè non cogliere l’occasione di farlo magari in maschera? Bambini e ragazzi, oltre agli adulti, potranno scatenarsi tra coriandoli, schiuma colorata e scherzi di ogni tipo. Perché come si sa a Carnevale ogni scherzo vale!

Martedì 21 febbraio

La festa proseguirà martedì 21 febbraio alle h. 21,30 con la serata danzante presso il salone della “Torriglietta”. Tradizionale appuntamento del “martedì grasso” che coinvolgerà residenti e non nello storico ballo in maschera. Come ogni anno verrà premiata la maschera più bella attraverso il “Memorial Cicci”.

Ad animare la serata di musica e maschere ci sarà l’Orchestra Armando & Cristina. L’incasso della serata a scopo benefico verrà devoluto alla Croce Rossa Torrigliese.

Carnevale a Torriglia: domenica 26 febbraio

Chiuderà la kermesse del Carnevale torrigliese 2023 la “Pentolaccia” che si terrà domenica 26 febbraio sul piazzale della Chiesa a partire dalle ore 15,30. Questo è un appuntamento irrinunciabile per tutti i bambini del paese e non solo.

Ci vediamo a Torriglia domenica 19 febbraio. Per i più golosi sarà l’occasione buona per fare, tra una manciata di coriandoli e l’altra, una bella scorpacciata dei famosissimi “Canestrelletti di Torriglia”. Sabrina Malatesta

Programma

Domenica 19 febbraio: h. 15,00 Carnevale torrigliese con la tradizionale sfilata di carri allegorici.

Martedì 21 febbraio h. 21,30: “U martedì de Carlevà” ballo in maschera “Memorial Cicci”.

Domenica 26 febbraio h. 15,30: “Pentolaccia”.

La Locandina del Carnevale di Torriglia