Torriglia celebra il Canestrelletto: l’11ª edizione del festival più dolce della Liguria

Domenica 1° giugno 2025 il borgo dell’Appennino genovese festeggia il suo celebre biscotto De.Co. con degustazioni, musica e tradizione

L’11ª edizione del Festival del Canestrelletto: Torriglia si prepara a festeggiare

Torriglia, incantevole borgo dell’entroterra genovese, è pronta ad accogliere turisti e golosi per l’11ª edizione del Festival del Canestrelletto, in programma domenica 1° giugno 2025. Un appuntamento ormai atteso che celebra il dolce simbolo del paese con degustazioni gratuite, musica dal vivo, artigianato e attività per tutte le età, in un’atmosfera di festa diffusa tra i vicoli e le piazze del borgo.

Un biscotto che profuma di tradizione

Il protagonista della giornata è il Canestrelletto di Torriglia, riconosciuto con la Denominazione Comunale (De.Co.). Preparato secondo la ricetta originale con ingredienti semplici e genuini, questo biscotto friabile e profumato dalla tipica forma a fiore rappresenta un pezzo di storia locale, tramandato di generazione in generazione dai forni artigianali del paese.

Un pomeriggio di sapori, musica e animazione

Il cuore della manifestazione si svolgerà dalle 13.30 alle 19.30, quando Torriglia diventerà isola pedonale e aprirà le porte a curiosi e appassionati. Dalle ore 15, i produttori del Consorzio offriranno degustazioni gratuite di Canestrelletti appena sfornati, per far conoscere tutta la fragranza e l’autenticità di questo dolce tipico ligure. Non mancheranno musica dal vivo, bancarelle artigianali e una sfilata amatoriale di cani, organizzata dal Centro Cinofilo Skadog in collaborazione con Buoncanile, per un pomeriggio davvero unico nel suo genere.

Torriglia: un borgo tra dolcezza e natura

Situata ai piedi del Monte Prelà, nella splendida cornice della Val Trebbia, Torriglia è un borgo ricco di storia e natura. Le sue origini risalgono all’epoca romana e il suo patrimonio medievale è testimoniato dall’antica abbazia di Patrania. Oggi il paese è conosciuto per i suoi paesaggi, le escursioni nel vicino Parco Naturale Regionale dell’Antola, e soprattutto per il Canestrelletto, che ne incarna perfettamente l’identità fatta di semplicità, ospitalità e tradizione.

Un’occasione da non perdere

Il Festival del Canestrelletto non è solo una festa gastronomica, ma un evento che valorizza il territorio e crea un forte legame tra cultura, enogastronomia e turismo lento. Un invito a riscoprire un piccolo angolo di Liguria dove il tempo sembra rallentare e ogni morso di biscotto racconta una storia. L’appuntamento è a Torriglia, il 1° giugno 2025, per una giornata di profumi, sorrisi e sapori indimenticabili.

Zampe e Canestrelletti: a Torriglia, una giornata per cani, bambini e solidarietà

In occasione dell’11ª edizione del Festival del Canestrelletto, il borgo di Torriglia ospiterà anche l’evento “Zampe e Canestrelletti”, una sfilata cinofila aperta a tutti i cani, organizzata dal Centro Cinofilo Skadog. L’appuntamento è per domenica 1° giugno 2025: un pomeriggio all’insegna dell’amicizia tra uomo e animale, con tante attività divertenti pensate per i più piccoli e per i loro amici a quattro zampe.

Una sfilata per fare del bene

L’iscrizione alla sfilata sarà possibile a partire dalle ore 15 con offerta libera, interamente devoluta all’associazione Buoncanile, attiva sul territorio nella tutela e nell’accoglienza dei cani abbandonati. Un modo concreto per coniugare il piacere di una passeggiata in compagnia del proprio cane con un gesto di solidarietà.

Giochi, laboratori e divertimento per tutti

Il pomeriggio sarà ricco di momenti speciali: dalle 15.30 alle 16.30, i bambini potranno partecipare a un laboratorio didattico con i cani di Skadog, pensato per avvicinare i più piccoli al mondo della cinofilia in modo giocoso e rispettoso. Durante lo stesso orario, tutti i cani presenti potranno cimentarsi in giochi e prove di abilità, in un clima rilassato e inclusivo.

Alle 16.30 prenderà il via la sfilata ufficiale, dove ogni cane sarà protagonista, accolto con applausi e sorrisi dal pubblico. Non si tratta di una competizione, ma di una festa in cui a vincere sono l’amore per gli animali, la condivisione e il rispetto.

Un evento che arricchisce il Festival del Canestrelletto

“Zampe e Canestrelletti” rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del Festival del Canestrelletto di Torriglia, un’iniziativa che unisce tradizioni gastronomiche, cultura locale e attenzione per la comunità. Tra il profumo dei biscotti appena sfornati e le code scodinzolanti dei protagonisti pelosi, il primo giugno si annuncia come una giornata davvero speciale, da vivere all’aria aperta in uno dei borghi più suggestivi della Liguria.