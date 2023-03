Torna Quarto Pianeta Live con Claudio Gamabro. Il 29 marzo alle ore 22 in diretta da Genova con ospiti Giorgio Usai e Simone Besutti.

Torna Quarto Pianeta Live con Claudio Gamabro, (i panni sporchi si lavano in radio).

QUARTO PIANETA È UN LUOGO DI TUTTI, UN LUOGO DI MEMORIA, UN LUOGO DI BELLEZZA, UN LUOGO DI POTENZIALITÀ, UN LUOGO CHE VIVE…

In arrivo una nuova imperdibile puntata del format radiofonico di Radio Sanremo, realizzato nell’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto, nato da un’idea di Claudio Gambaro, giornalista e conduttore radio televisivo che si occupa di comunicazione, ufficio stampa e consulenza per la realizzazione di eventi culturali.

Gli ospiti in studio di mercoledì 29 marzo: il tastierista e cantante Giorgio Usai (Il Mito New Trolls) racconterà la sua straordinaria storia musicale dai tempi del rock progressivo con la Nuova Idea al fantastico Tour con Anna Oxa e tutti i successivi progetti artistici.

Inoltre svelerà ai microfoni di “Quarto Pianeta Live” com’è nata la fortunata hit “Quella carezza della sera” e tante altre curiosità.

Sarà presente anche il cantautore Simone Besutti che presenterà dal vivo le sue canzoni tra cui il primo singolo “Se davvero mi amassi” realizzato presso lo studio “Il Cortile” di Milano, con la produzione artistica di Franco Cristaldi.

“Quarto Pianeta Live” va in onda tutti i mercoledì alle ore 22 dall’Atelier Gian Franco Vendemiati (ex Presidente I.M.F.I. – Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli) scomparso nel 2018. I.M.F.I. è un’ Organizzazione di Volontariato nata nel 1988, presso l’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto iscritta all’Albo Regionale Ligure, componente della Consulta delle Associazioni per la Circoscrizione IX Levante di Genova, in stato di convenzione con la A.S.L. 3 Genovese per le attività di arteterapia dal 1989.

Il compito istituzionale di I.M.F.I. è la promozione, la divulgazione e la ricerca delle creatività espressive (pittura, disegno, scultura, scrittura, teatro, musica, audiovisivi ecc.), attraverso l’incontro tra tecniche e culture diverse atte a favorire le reciproche conoscenze.

La trasmissione va in onda su Radio Sanremo tutti i mercoledì alle ore 22 e la programmazione quotidiana dell’emittente può contare su un ampio ventaglio di programmi e tipologie musicali.

Radio Sanremo parte da lontano: un nome nato il 28 ottobre 1939 ai tempi dell’Eiar e recuperato da un gruppo di appassionati “sanremaschi” nel 1975 nei giorni in cui esplodeva il travolgente fenomeno della radiofonia locale.

Un’entusiasmante avventura durata quattro decenni, che oggi si appresta ad affrontare la sfida della comunicazione globale.

Radio Sanremo ha una vocazione “generalista”, con un occhio sempre aperto sulla scena musicale italiana e in particolare sulla lunga storia del Festival.

Inoltre offre un’ampia informazione giornalistica con rubriche di vario genere oltre alle notizie nazionali 7 giorni su 7 in onda dalle 7 alle 24.

Radio Sanremo ringrazia il Presidente I.M.F.I Massimo Casiccia che mette a disposizione lo spazio per la realizzazione del radioshow “Quarto Pianeta Live”.

IN STUDIO, INSIEME A TANTI OSPITI A SORPRESA:

CLAUDIO GAMBARO – Speaker / Regia & Arredi Urbani

ENNIO LO RE – Dement(i)al Coach / Rumorista & Mago

ANGELO PERNA – Responsabile Tecnico – “Tennico”

TUTTI I MERCOLEDI’ – ORE 22

Maggiori informazioni

Per ascoltare il programma basta scaricare l’app di Radio Sanremo

oppure 93.6 MHz FM, Imperia e provincia

in streaming https://radiosanremo.it