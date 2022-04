Torna a Genova il Festival Electropark, dal 15 al 17 luglio

Genova – Tre giorni di musica elettronica dal vivo, per un ritorno in grande stile tra club, spiaggia, mercato e una villa storica. Da venerdì 15 a domenica 17 luglio Genova ospita l’undicesima edizione di Electropark, festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative. Un’esperienza di tre giorni unica, con artisti di calibro nazionale e internazionale a esibirsi tra Villa del Principe, Mercato dei Pescatori della Darsena e due location ancora da svelare: un club e una spiaggia, i cui dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane insieme alla line up completa.

Electropark 2022 prende quindi il via venerdì 15 luglio al Mercato dei Pescatori della Darsena, per poi proseguire tra sabato 16 e domenica 17 alla Villa del Principe, in spiaggia e nel club. «Per la undicesima edizione – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – abbiamo deciso di puntare molto su un festival di musica elettronica che sia un’esperienza unica di tre giorni, ma diffusa in luoghi della città molto diversi e che, nell’arco dei tre giorni, sia in grado di offrire al pubblico opportunità di diverso tipo. Si potrà ballare e ci si potrà divertire, ma anche rilassare e trascorrere un weekend in una città tutta da scoprire come Genova».

Un ritorno in grande stile per Electropark, che festeggia l’edizione numero undici con un format rinnovato come summa dell’esperienza di questi primi 10 anni. «Tra qualche settimana – prosegue Mazzone – sveleremo le due location e gli artisti coinvolti: in tre giorni vedremo alternarsi artisti internazionali e italiani con sonorità globali, tra house music e sonorità più techno, un’attenzione particolare alla scena UK, alle arti visive e al gender balance. Sono questi gli ingredienti a livello musicale e visivo della tappa estiva di Electropark che, dopo due anni, torna finalmente anche nel “formato festival”». A scandire il tempo del 2022 di Electropark è la dimensione onirica del tema dell’undicesima edizione: “Dreamworlds”. «Per i prossimi tre anni – svela Anna Daneri, co-direttrice artistica di Electropark – la programmazione avrà come fil rouge il tema “Worlds”, declinato nel 2022 in “Dreamworlds”. Le diverse emergenze che il pianeta sta attraversando (climatica, ecologica, pandemica, umanitaria, economica, sociale) pongono l’umanità di fronte all’urgenza di prendersi cura del mondo e le arti come la musica elettronica, le arti visive, il teatro e la danza possono aiutarci a immaginare un futuro differente, offrendo diverse prospettive da cui guardare alla realtà, perché solo nella complessità degli sguardi si può trovare una via di salvezza dei mondi che abitiamo».

Fino al 25 aprile è possibile acquistare l’abbonamento Super Early Bird Full Pass al prezzo di 25€ (incluso diritto di prevendita) sulla piattaforma Dice (https://link.dice.fm/M22428e77a3a) con cui è possibile accedere a tutti gli eventi e spettacoli dei tre giorni. Dal 26 aprile al 1° giugno l’abbonamento completo costerà 35€ (Early Bird Full Pass) mentre, dal 2 giugno in poi costerà 45€ (Full Pass Standard ticket).

Electropark è un progetto di Forevergreen.fm, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo nel comparto della musica e della cultura contemporanea. È realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena, Ministero della Cultura, Regione Liguria e Comune di Genova, e del Goethe-Institut Genua. È sviluppato in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Porto Antico di Genova, Coldiretti Pesca Liguria, Mu.MA, Associazione Promotori del Mare, e con enti di formazione come l’Accademia Ligustica di Belle Arti, il Conservatorio N. Paganini, l’Università degli Studi di Genova e cheFare, Southern Bird Ltd. UK, Dice, MEET digital culture center, e altri enti, festival e reti come Suq Festival Teatro, Associazione Officine Papage, Associazione Le Strade del Suono, Associazione Gezmataz, Associazione Echo Art, Associazione Sarabanda, Levante Music Festival, Cooperativa il Ce.STO, Cooperativa Solidarietà e Lavoro, rete Nuovo Sestiere del Molo e rete SMG Sistema Musica Genova.

Electropark 2021 è parte della rete di Performing +, progetto di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Piemonte dal Vivo in collaborazione con Osservatorio Culturale del Piemonte per il rafforzamento delle competenze – in ottica di sviluppo sostenibile – di una comunità di enti di spettacolo dal vivo operanti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

