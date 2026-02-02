Torino, violenze e disordini al corteo per Askatasuna: le reazioni

Bombe carta, incendi e aggressioni: gruppi violenti infiltrati tra i manifestanti

Nel pomeriggio di sabato 31 gennaio, Torino è stata scossa da gravi disordini durante la manifestazione in sostegno del centro sociale Askatasuna. Intorno alle 17.50 sono esplose le prime bombe carta, segnando l’inizio di una serie di atti violenti che hanno coinvolto il centro cittadino.

Il corteo, a cui hanno partecipato circa 20mila persone, si è trasformato in diversi punti in uno scenario di guerriglia urbana lungo corso San Maurizio. Pietre, bottiglie e oggetti vari sono stati lanciati contro le forze dell’ordine, mentre cassonetti, bancali e una camionetta della polizia sono stati incendiati. L’agente Alessandro Calista è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di undici persone, uno dei quali già arrestato.

Infiltrazioni di gruppi violenti

Secondo le autorità, circa 1.500 antagonisti e anarchici si sono infiltrati nel corteo, provenienti da diverse città italiane e dall’estero. Le forze dell’ordine li hanno definiti “professionisti della violenza”, organizzati per sfruttare la massa della manifestazione e compiere atti intimidatori e vandalici.

Sicurezza e controlli

Nei giorni precedenti al corteo, la Digos e le strutture della Polizia di Stato hanno attivato un dispositivo di sicurezza articolato su strade principali, autostrade, stazioni ferroviarie e aeroporto di Caselle. Tra venerdì e sabato sono state identificate 772 persone, dieci soggetti sono stati portati in questura, mentre sono stati emessi ventiquattro fogli di via, dieci avvisi orali e sette Daspo urbani. Nonostante queste misure preventive, i gruppi violenti sono riusciti a infiltrarsi, causando una pericolosa escalation di violenza.

Reazioni istituzionali e politiche

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha commentato: «Ogni forma di violenza è inaccettabile e non può mai essere giustificata. Il diritto di manifestare va sempre tutelato, ma non può trasformarsi in occasione di scontro. Esprimo piena solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine impegnati in condizioni di forte tensione e al sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Le città devono rimanere luoghi di confronto civile, non di violenza».

Il Segretario Generale nazionale del SIAP, Giuseppe Tiani, ha aggiunto che «bombe carta, razzi, assalti e incendi non sono protesta ma guerriglia urbana. Ogni forma di violenza deve essere combattuta senza ambiguità. Non esistono giustificazioni politiche o ideologiche per attaccare chi tutela l’ordine pubblico».

In aggiunta, la Lega ha presentato un ordine del giorno in cui condanna fermamente i violenti: «Noi stiamo con i poliziotti e i carabinieri. Solidarietà e vicinanza al giovane agente accerchiato e vigliaccamente aggredito, colpito anche con un martello, al collega intervenuto per soccorrerlo e agli altri cento appartenenti alle Forze dell’ordine feriti durante il corteo. Ferma condanna, senza se e senza ma, dei manifestanti violenti, che hanno provocato anche ingenti danni alla città, incendiando veicoli della Polizia».

Le autorità hanno ribadito la necessità di fare chiarezza sulle responsabilità individuali e sull’organizzazione di questi gruppi violenti, considerati strumenti di destabilizzazione delle istituzioni democratiche. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha richiamato tutti al rispetto delle regole democratiche e alla tutela delle istituzioni, evidenziando l’importanza della coesione civile e del dialogo.

