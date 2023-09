Torino-Genoa, Gilardino: Attenti ai cali di attenzione

Gilardino predica attenzione per la sfida di questa sera contro il Torino del Genoa allo stadio Grande Torino.

“Quello che non possiamo permetterci è di abbassare il livello di attenzione e di sacrificio al livello nella gara. Dobbiamo essere umili, deve essere il nostro mantra, il nostro DNA. Si è chiuso questo capitolo di calciomercato e ora c’è la squadra che inizia queste partite. Questo periodo non è stato semplice per tantissime cose. Ora deve iniziare un nuovo capitolo. La partita di Roma ci dà ossigeno ed entusiasmo ma anche consapevolezza ma domani sarà un altro tipo di gara rispetto alla Lazio”.