Toninelli in Prefettura a Genova incontra Rixi e Bucci, poi in Val Polcevera

“Iniziato in Prefettura l’incontro con il commissario europeo ai Trasporti Violeta Bulc, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, il viceministro Edoardo Rixi e il presidente della Regione Giovanni Toti”.

E’ il post pubblicato alle 10,30 di oggi su Facebook dal sindaco di Genova Marco Bucci, che ha incontrato gli esponenti del governo europeo e italiano nel palazzo del governo in Largo Eros Lanfranco, meta finale della manifestazione apartitica degli abitanti della Val Polcevera e del resto di Genova partita da Caricamento e proseguita in piazza De Ferrari e via Roma.

Il ministro, dopo l’incontro con Rixi, Bucci e Toti ha poi in programma di recarsi in Val Polcevera. Inoltre, ha invitato i genovesi a “non contestare” il Decreto sulle urgenze “perché scritto con il cuore e con la mente vicini alla Città” e ha assicurato che “sarà migliorato” durante il passaggio in Parlamento.

I pacifici manifestanti hanno circondato la piazza principale di Genova con nastro adesivo bianco-rosso come in zona rossa ed esposto striscioni spontanei (senza bandiere di partito e simboli politici). Inoltre, hanno intenzione di dare al ministro Toninelli un manufatto raffigurante un muro: “Oltre il ponte c’é”.

“Non siamo un comitato e la manifestazione è apartitica, non vogliamo che nessuno ci metta il cappello” hanno ribadito ieri gli organizzatori Andrea Brina, Emilio Rizzo, Giulio Masi, Carlo di Bernardo e Marianna Amatore.

Seguono aggiornamenti.