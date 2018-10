Tivm: la “Castellana” appaga Roberto Malvasio

Ronco Scrivia (GE), 24 ott. – La partecipazione alla 46^ Cronoscalata della Castellana, prova umbra del Tivm (Trofeo Italiano Velocità Montagna) Nord e Sud, ha dato soddisfazione a Roberto Malvasio. In lizza con la Mini John Cooper Works di Gruppo Racing Start Plus messagli a disposizione dalla DP Racing de L’Aquila, a Orvieto il pilota di Ronco Scrivia ha chiuso l’impegno al trentottesimo posto in graduatoria assoluta ed al terzo nella classe d’appartenenza, dopo una prestazione tutta sostanza.

“Sono tornato a casa soddisfatto – ha osservato il portacolori della Winners Rally Team – ma mi è rimasto il rammarico di non aver potuto provare al meglio la gara perché la vettura aveva un problema di turbina: per fortuna conoscevo il tracciato, tecnico e molto guidato, ma non poterlo testare nelle condizioni ottimali non mi ha di certo giovato. In gara, ad ogni modo, non sono andato male, specie nella seconda salita dove ho fatto segnare un buon tempo. Complessivamente, si poteva migliorare qualcosa ma, comunque, mi sono sentito appagato dalla prestazione messa a segno”.

Saltata la partecipazione, il prossimo fine settimana in Sardegna, alla 57^ edizione della cronoscalata Alghero – Scala Piccada, Roberto Malvasio sta valutando ora alcune opportunità per aggiungere ancora un paio di gare alla sua stagione 2018.