Tito Vespasiani nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale

Tito Vespasiani nominato segretario generale dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale

Cambio ai vertici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: il presidente Matteo Paroli ha annunciato la nomina di Tito Vespasiani come nuovo segretario generale dell’ente che gestisce i porti di Genova, Savona e Vado Ligure. Vespasiani, 63 anni, originario di San Benedetto del Tronto, arriva dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, dove ha ricoperto lo stesso ruolo, portando con sé un’esperienza consolidata nella governance portuale e nella gestione delle infrastrutture marittime.

Vespasiani subentra a Paolo Piacenza, nominato dal Senato presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Meridionale e Ionio, che comprende anche il porto di Gioia Tauro. Con questa nomina, l’Autorità del Mar Ligure Occidentale consolida la propria struttura direzionale in una fase cruciale per il futuro dei porti liguri, al centro di grandi progetti infrastrutturali e di transizione energetica.

Le istituzioni liguri salutano Vespasiani e guardano al futuro dei porti

La sindaca di Genova Silvia Salis ha accolto con favore la nomina, sottolineando l’importanza strategica del porto per la città e per l’intero territorio ligure. “Il porto è il cuore pulsante della nostra economia – ha dichiarato – e il suo sviluppo rappresenta una delle sfide più delicate e decisive per il futuro. Dalla nuova diga foranea alle opportunità offerte dal Piano Regolatore Portuale, passando per la transizione ecologica e il dialogo tra porto e città, ci attendono scelte cruciali per costruire una Genova moderna, sostenibile e capace di generare benefici diffusi, in particolare per i giovani.”

Anche il presidente della Regione Liguria ha espresso le proprie congratulazioni a Tito Vespasiani, assicurando la piena disponibilità dell’amministrazione regionale a collaborare con il nuovo segretario generale e con il presidente Paroli per rafforzare la competitività del sistema portuale ligure. “Regione Liguria è pronta a dialogare con tutte le componenti dell’Autorità – ha dichiarato – per favorire la crescita dei nostri porti, risorse fondamentali per consolidare la leadership della Liguria nella logistica e nella Blue Economy.”

Esperienza e concretezza per il rilancio dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure

Sulla nomina è intervenuto anche Alessio Piana, consigliere delegato regionale allo Sviluppo economico e ai Porti, che ha evidenziato la competenza e l’esperienza di Vespasiani come garanzia di continuità e sviluppo. “Sotto la guida del presidente Matteo Paroli – ha affermato – il nuovo segretario generale saprà garantire operatività e concretezza nella gestione di un sistema portuale strategico per l’economia ligure e nazionale. Regione Liguria continuerà a collaborare con l’Autorità per sostenere il potenziamento infrastrutturale e la competitività dei porti di Genova, Savona e Vado.”

La nomina di Tito Vespasiani segna dunque una nuova fase per il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, che guarda a una gestione integrata e sostenibile delle proprie infrastrutture, con l’obiettivo di coniugare sviluppo economico, innovazione e tutela ambientale in uno dei più importanti hub logistici del Mediterraneo.

