Tiro a segno – Baruzzo d’argento agli Italiani

La Spezia – Conclusa la prima “tranche” di gare ai Campionati Italiani di tiro a segno, in svolgimento a Tor di Quinto presso Roma, ove il Tiro a Segno Nazionale La Spezia è presente in forze un anno di più…e parte a razzo con una medaglia d’argento che è quella fra gli Allievi di Patrick Baruzzo nella carabina a 10 metri. Massima soddisfazione dunque per il tecnico Nunzio Allocca che ha visto il suo atleta, alla prima apparizione ai Campionati Italiani, competere come un veterano e con una determinazione che sicuramente rivela le enormi prospettive di questo atleta.

Per il resto hanno iniziato i tiratori più giovani dalla categoria Allievi a quella Juniores. I più “anziani” stanno per entrare in scena. Da segnalare l’ottima gara nella pistola a 10 metri di Samuele Adorni sia nella specialità classica che in quella sportiva: soprattutto nella prima ha migliorato il suo “ranking” di ammissione; al termine di una bellissima gara e nonostante l’emozione nell’ultima serie, per la soddisfazione dei tecnici di pistola spezzini, Elisa Badiale e Andrea Brilli.

Per quanto concerne la carabina eccellenti prestazioni di Giacomo Ribolla nei 10 metri con un punteggio (605,5) che lo proietta tra i migliori tiratori italiani della specialità tanto più con vista al futuro, ottima la sua prova pure nella carabina libera a terra, a 50 metri. Anche Serena Piola in carabina sportiva a terra a 50 metri si è distinta migliorando la sua posizione di qualifica.

Nella foto Patrick Baruzzo