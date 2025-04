Tir a fuoco in A12, Liguria tagliata in due per ore. Pd attacca Bucci

“È bastato un incendio in una galleria per isolare la Liguria dal mondo. La Regione Liguria dov’era, cosa ha fatto e cosa sta facendo?

Il governatore Marco Bucci invece di guardare alle altre regioni, facendo paragoni infondati sulla sicurezza, guardi ai problemi della Liguria che dovrebbe governare, perché oltre la Sanità abbiamo anche le infrastrutture al collasso.

Una Regione in cui basta un incidente, che può verificarsi, visti la quantità di veicoli che transitano dalla Liguria, per mettere in ginocchio un sistema sociale ed economico”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale e segretario ligure del Pd Davide Natale a seguito dell’incidente in A12 che ieri ha bloccato il Tigullio, tagliando la Liguria in due.

“Ancora la scorsa notte – ha aggiunto Natale – erano interminabili le file di Tir parcheggiati ad attendere di ripartire. Uno scenario surreale.

Questi disservizi chi li paga? Chi ripaga le aziende liguri che pagano lo scotto di queste carenze?

Il turismo dipende da treni che quest’estate saranno garantiti a singhiozzo o con tempi di percorrenza più lunghi del solito, abbiamo un’infrastruttura viaria fragile, la Regione Liguria dov’è?

È arrivato il momento che si faccia sentire”.