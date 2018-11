Tigullio, sopralluogo viceministro Rixi: a Rapallo affondate oltre 260 imbarcazioni

“Incontro tecnico con gli uomini della Guardia Costiera capitaneria di porto di Rapallo, che hanno messo in salvo 22 persone nella notte di lunedì durante quello che è stato, secondo i meteorologi, un fenomeno molto simile a un tornado. Guardia Costiera, Esercito, Carabinieri e Guardia di Finanza lavorano con grande impegno da giorni per la messa in sicurezza dello specchio acqueo e del fondale dove sono affondati oltre 260 natanti e imbarcazioni”.

E’ il post pubblicato stasera su Fb dal viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, che oggi ha effettuato dei sopralluoghi a Santa Margherita Ligure, Portofino e Rapallo, dove ha incontrato i tre sindaci, cittadini e rappresentanti delle varie categorie.

Il viceministro Rixi è stato accompagnato dall’ammiraglio Nicola Carlone, dal capogruppo regionale e consigliere delegato alla Viabilità della Città metropolitana di Genova Franco Senarega e dal consigliere regionale Alessandro Puggioni.

“Da una prima stima dei danni – ha aggiunto Rixi – si parla di 5 o 6 milioni di euro solo sulla strada di Paraggi. Una ventina i milioni di danni alle infrastrutture tra Portofino e Santa Margherita Ligure. Rapallo ha un porto privato e dovrà intervenire il privato, che peraltro mi ha informato che si sta già attivando in tal senso. Quindi occorre intervenire subito soprattutto per le infrastrutture a Santa Margherita Ligure, dove l’abitato è a rischio in caso di forte mareggiata. Per la ricostruzione useremo il fondo grandi emergenze, per rendere disponibili subito i soldi”.