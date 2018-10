«La città di Zoagli dopo la violenta e e la devastante mareggiata di questa stanotte, ha subito danni incalcolabili». Spiega Franco Rocca, sindaco di Zoagli «La passeggiata a mare non esiste più e è stata completamente divelta, i negozi e le attività commerciali sono distrutti. Il paese è irriconoscibile e porta i segni e le ferite di quanto accaduto ieri sera. I danni riportati sono ingenti e la cittadina è ormai irriconoscibile dopo quanto successo: nella storia di Zoagli mai si era verificato nulla di simile».

A Santa Margherita i sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti in porto per salvare gli equipaggi di due pescherecci che si erano recati a bordo per rinforzare gli ormeggi e mettere in sicurezza le imbarcazioni dalla mareggiata. La tempesta di vento e acqua li ha bloccati.I vigili del fuoco sono dovuti intervenire e per riportare i pescatori a terra.

Distrutti vari yacht nel porto privato Carlo Riva di Rapallo. Dopo il cedimento di parte della diga, il vento ha rotto gli ormeggi delle grandi imbarcazioni e le ha spinte verso riva. Si sono così schiantate contro la costa. «È impressionante vedere sfilare nel buio le sagome degli yacht che vanno a schiantarsi», racconta un pescatore che cercava di proteggere invano la sua imbarcazione. Nel porto pubblico ci sono danni a tante barche di piccole e medie dimensioni.

In Liguria ci sono 22 mila utenze prive di energia elettrica a causa di fulmini e pioggia mista a vento fortissimo. Ci sono difficoltà a raggiungere Portofino e Santa Margherita a causa di numerosi alberi caduti sulla strada. La linea ferroviaria tirrenica è interrotta a causa di mareggiate e trombe d’aria, disagi anche sulla linea Genova-Milano per la caduta di alberi sui binari.