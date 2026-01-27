Tifoso Genoa colpito da infarto fuori pericolo. Nicolò: vita salvata da volontari Anpas e sanitari

È fuori pericolo il tifoso genoano colpito da arresto cardiaco allo stadio Luigi Ferraris domenica scorsa, al termine della partita tra Genoa e Bologna.

Lo ha riferito oggi l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò (FdI).

“Il tifoso, colpito da infarto e trasportato rapidamente al pronto soccorso – ha spiegato Nicolò – è stato accolto ieri nei reparti di Rianimazione ed Emodinamica e sottoposto al posizionamento di uno stent coronarico e questa mattina è stato estubato.

A lui vanno gli auguri di pronta guarigione e di poter tornare presto sugli spalti della sua squadra del cuore.

Ringrazio tutti gli operatori sanitari e i volontari Anpas che, con professionalità e tempestività, hanno salvato una vita sugli spalti del Luigi Ferraris. La presenza del defibrillatore e l’intervento immediato dei soccorritori hanno fatto la differenza.

Un grazie anche all’ospedale Villa Scassi e a tutti i suoi operatori: la vostra prontezza e dedizione dimostrano ancora una volta la professionalità delle persone che lavorano nella sanità ligure”.