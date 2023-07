The Ocean Race Grand Finale a Genova, nono ed ultimo giorno

La presentazione della nuova maglia del Genoa e finale del Campionato Mondiale del Pesto al Mortaio

Nono ed ultimo giorno per The Ocean Race Grand Finale a Genova. Dopo quello di ieri con l’esibizione delle Frecce Tricolori e la partenza dell’Amerigo Vespucci, anche oggi, domenica 2 luglio, il programma dell’Ocean Live Park nel Waterfront di Levante è fitto di appuntamenti.

Fra gli appuntamenti odierni, spicca quello delle 18 quando il Genoa presenterà, insieme a al Ceo del Genoa Andres Blazquez, il direttore generale Flavio Ricciardella e il calciatore Morten Frendrup, sul palco centrale, la sua maglia “home”, la prima maglia che verrà indossata nelle gare in casa.

Nella ricca agenda di appuntamenti, si passa dallo sport, anche con il quadrangolare di calcio, il palio marinaro di San Pietro, la finale di hockey, alla sensibilizzazione con la corsa “per le donne, le bambine e i bambini” organizzata dal Centro per non subire violenza e la finale del Campionato mondiale del pesto alla presenza di tutti i vincitori delle varie tappe mondiali di The Ocean Race: Alicante, Cape Town, Itajai, Newport, Aarhus e L’Aia.

Ecco nei dettaglia il programma di oggi all’Ocean Park

10.00 – Corriamo per le donne, le bambine e i bambini (Area Sport Genova 2024)

10.30 – Laboratorio “Risorse marine e pesca sostenibile” (Padiglione della Sostenibilità)

11.00 – Premiazione Gara di Pittura (Palco Centrale – Tensostruttura)

11:30 – Annullo del francobollo dedicato al Grand Finale (Padiglione Sostenibilità)

12.00 – Finale del Campionato Mondiale del Pesto (Palco Centrale – Tensostruttura)

13.00 – Hockey Ocean Grand Finale 2023 (Area Sport Genova 2024)

I migliori seniores maschi e femmine dell’hockey su prato genovese si sfidano in un quadrangolare

14.00 – Laboratorio Un Mare delle Relazioni a cura di CoopDafne (Padiglione sostenibilità)

14.30 – Quadrangolare Ocean Live Park di calcio (Area Sport Genova 2024). Tra i partecipanti, la squadra della Polizia Locale, rappresentanti delle Istituzioni locali, Toghe Blucerchiate, Giustizia Rossoblu

16.00 – 63° Palio marinaro di San Pietro (spiaggia davanti a Piazzale Kennedy – Waterfront)

16.30 – Spettacolo teatrale “Un mare senza plastica – L’eco musical” (Palco Centrale – Tensostruttura)

18.00 – Anteprima Maglia Genoa 2023-2024 (Palco Centrale – Tensostruttura)

18.30 – Le città sostenibili a cura di Helpcode (Padiglione sostenibilità)

19.00 – Festa dei Volontari di Genova The Grand Finale (Palco Centrale – Tensostruttura).