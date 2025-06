“The Elephant Man” al cinema City il 16 e 17 Giugno, ospite della retrospettiva “The Big Dreamer” dedicata ai film di David Lynch

“The Elephant Man” al cinema City il 16 e 17 Giugno. Prosegue con il secondo film del regista statunitense, “The Elephant Man”, in programma al cinema City (vico Carmagnola 9 Genova, tel. 010 8690073) lunedì 16 giugno 20205 alle ore 18.45 e martedì 17 giugno alle ore 21. Il film, vietato ai minori di 14 anni, sarà proiettato in lingua originale inglese con i sottotitoli italiani.

Il restauro, eseguito nel 2020 da StudioCanal a partire dal negativo originale con la supervisione di David Lynch, esalta il bianco e nero del grande Freddie Francis, dando nuova forza a questa attualissima riflessione sullo sguardo e sull’orrore, messa in scena da uno dei registi più visionari della storia del cinema.

Ad affidare al semisconosciuto Lynch la realizzazione di quest’opera biografica, basata sulle memorie di Frederick Treves e Ashley Montagu sullo strano caso di John Merrick, fu il produttore Mel Brooks. La storia di John Merrick, l’uomo elefante, il freak della Londra proto-industriale, servì a Lynch per due motivi: mostrare il lato intimamente mélo del suo cinema e trovare una via d’entrata a Hollywood.

“The Elephant Man” è ibrido e tragicomico come il suo protagonista: da una parte trascina al pianto il grande pubblico e dall’altra fa saettare schegge di crudeltà.

Siamo a Londra nel 1884. John Merrick è un’attrazione da circo, che si esibisce sotto il nome di “The Elephant Man” ai servizi del meschino Mr. Bytes: la terribile forma di neurofibromatosi che gli ha deformato il volto lo rende infatti ripugnante alla vista.

Un giorno l’ambizioso dottor Frederick Treves assiste allo spettacolo di Bytes e interviene per trasferire John in ospedale ed esporre a un consesso di medici la particolare forma di malattia che lo colpisce. Quando scopre che Merrick non solo è in grado di leggere, ma è un uomo colto, gentile e raffinato, lo trasforma gradualmente in un protagonista della buona società della Londra vittoriana. Il cast è formato da grandi attori: Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft, John Gielgud, fra gli altri.