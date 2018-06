The Color Run a Genova, le ordinanza Comune per traffico e sosta

Per The Color Run su Genova il Comune ha emesso un’ordinanza per la mobilità su strada riferita alla sopraelevata Aldo Moro e a via dei Pescatori dalle ore 15.30 sino alle 20.00.

In particolare, per la sopraelevata – su tutta la carreggiata lato mare e sulla carreggiata lato monte, nel tratto compreso tra la Rotonda 9 novembre 1989 e Via delle Casaccie – sarà interdetta la circolazione veicolare. Contestualmente, sarà interdetta la sosta veicolare nel tratto di Via dei Pescatori compreso tra il varco della Fiera di Genova, posto sul retro del padiglione fieristico “C”, e Viale Brigate Partigiane, dove viene ripristinato il doppio senso di circolazione con l’obbligo di arrestarsi, rispettare la precedenza e svolta a destra allo sbocco sul Viale Brigate Partigiane.