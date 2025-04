The Chosen Ultima Cena nelle sale della Liguria dal 10 al 16 aprile, aGenova The Space e Uci Fiumara, a La Spezia Nuovo

“The Chosen: Ultima Cena” nelle sale della Liguria dal 10 al 16 aprile, a Genova The Space e Uci Fiumara, a La Spezia Nuovo

“The Chosen: Ultima Cena” nelle sale della Liguria dal 10 al 16 aprile, ci porta alla Settimana Santa sul grande schermo — il momento più cruciale nella storia di The Chosen, una delle serie più viste al mondo.

In Liguria aderiscono i seguenti cinema:

Genova The Space Genova Uci Fiumara La Spezia Nuovo

In attesa dell’uscita ufficiale nelle sale, The Chosen: Ultima Cena ha già raggiunto un traguardo importante: tutte le sei proiezioni speciali in anteprima (Roma, Milano, Palermo, Catania e Napoli) sono completamente sold out.

L’attrice Elizabeth Tabish (Maria Maddalena) ha partecipato alla proiezione in anteprima a Roma il 1° aprile.

Produzione indipendente scritta, diretta e prodotta da Dallas Jenkins, l’uscita cinematografica avverrà pochi giorni prima della Pasqua e sarà distribuita non solo in Italia, ma anche in oltre 40 Paesi tra Stati Uniti, Sud America, Europa, Asia e Africa.

La distribuzione speciale è affidata a Fathom Events negli Stati Uniti, Trafalgar Releasing a livello internazionale, e Nexo Studios in Italia.

SU THE CHOSEN: L’ULTIMA CENA

La tavola è apparecchiata. Israele accoglie Gesù come re, mentre i suoi discepoli attendono la sua incoronazione. Ma — invece di rovesciare Roma — Gesù sconvolge il significato stesso della festività religiosa del suo popolo. Sentendosi minacciati nel loro potere, i capi del paese faranno di tutto affinché questa cena pasquale sia l’ultima di Gesù.

Girato in uno straordinario formato cinematografico, The Chosen: L’Ultima Cena porta sul grande schermo la settimana più decisiva della storia, in un’uscita speciale nelle sale.

SU THE CHOSEN

The Chosen è un rivoluzionario dramma storico basato sulla vita di Gesù (interpretato da Jonathan Roumie), visto attraverso gli occhi di coloro che lo hanno conosciuto. Ambientata nel contesto dell’oppressione romana nella Israele del I secolo, la serie — composta da sette stagioni — offre uno sguardo autentico e intimo sulla vita e gli insegnamenti rivoluzionari di Gesù.

Con oltre 280 milioni di spettatori, The Chosen è una delle serie più viste al mondo. Nato come progetto finanziato dal pubblico, ha superato i 900 milioni di visualizzazioni degli episodi e conta oltre 17 milioni di follower sui social.

The Chosen è una produzione indipendente scritta, diretta e prodotta da Dallas Jenkins e distribuita a livello globale da Lionsgate.