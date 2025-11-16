Sulla realizzazione di termovalorizzatori in Liguria “abbiamo intenzione di andare avanti, perché Iren ha fatto una proposta operativa molto concreta a Genova (Scarpino, ndr), i contatti preliminari che ho avuto sembrano positivi.

Però ovviamente non devo dirlo io, deve dirlo il Comune.

Anche i Comuni della Valbormida stanno andando in una certa direzione (per l’impianto ligure, ndr). Quindi io sono fiducioso”.

Lo ha riferito ieri il presidente della Regione liguria Marco Bucci, a margine del Congresso provinciale genovese di Noi Moderati.

“Per la Val Bormida – ha spiegato Bucci – ci sono dei contatti con alcuni sindaci che hanno intenzione di affrontare l’argomento, perché non hanno detto no a priori, come invece hanno fatto tanti altri.

Certamente il mondo si sta evolvendo in una certa direzione, mi sembra molto chiaro, anche dal punto di vista politico.

Ci sono molti partiti della sinistra che hanno fatto il termovalorizzatore, vedi Roma, vedi altre situazioni”.